16 To de stockage pour le disque dur externe OWC Mercury Elite Pro !

Le disque dur Mercury Elite Pro du fabricant OWC est maintenant disponible dans une nouvelle version. L’appareil dispose désormais d’une connectique USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) et il offre une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 16 Tera Octets.

Le Mercury Elite Pro dispose d’une coque renforcée en aluminium brossé. A l’intérieur du boîtier, on trouve un disque dur au format 3,5 pouces qui fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute et qui offre une capacité allant de 1 To à 16 To en fonction des versions. Au niveau performances, le fabricant annonce des débits pouvant atteindre 283 Mo/s.

Le Mercury Elite Pro est commercialisé en plusieurs versions : il est possible soit d’acquérir le boîtier nu (au prix de 49$) soit livré avec un disque dur. Le prix varie de 109$ (1 To) à 579$ (16 To) en fonction de la capacité choisie.

Voilà un petit tableau récapitulatif des différents modèles proposés :