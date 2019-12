8bitdo Zero 2 : une manette lilliputienne pour les joueurs accrocs qui veulent toujours avoir une manette dans leur poche

Bien connu pour ses manettes au look rétro, le fabricant 8bitdo continue d’étoffer sa gamme d’accessoires avec une nouvelle manette : la Zero 2. C’est une manette rikiki qui peut facilement être transportée partout avec soi. Pratique pour toujours avoir sa manette sous la main et entamer des parties endiablées avec ses amis.

De la taille d’un porte clé, la manette est très petite mais elle offre tout de même les mêmes fonctions qu’un modèle plus grand. Elle dispose d’une croix multi directionnelle, de boutons A, B, X, Y, L et R, et on trouve évidemment les habituels boutons Start et Select. Elle peut se brancher en filaire via un câble micro USB (qui sert aussi à la charger) mais aussi en Bluetooth afin de pouvoir l’utiliser en mode sans fil avec de nombreux appareils.

La Zero 2 est en effet compatible avec de nombreuses plateformes du marché : Windows, Android, macOS, Nintendo Switch ainsi que le Raspberry Pi (sous Recalbox ou Retropie par exemple)

D’après le fabricant, la manette offre une autonomie de 8 heures grâce à sa batterie Li-on de 180 mAh.

La 8bitdo Zero 2 existe en trois coloris : jaune, rose et turquoise. Elle sera commercialisée à partir du 31 décembre au prix de 20,99€. Ont peut déjà la précommander à ce tarif sur Amazon.fr.

Caractéristiques techniques

– Dimensions : 73 x 36,5 x 14,7 mm

– Poids : 20,7 grammes

– Autonomie : 8 heures

– Batterie 180 mAh