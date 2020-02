ADATA dévoile le SE760 : un SSD portable USB C qui carbure à 1.000 Mo/s en lecture/écriture

ADATA propose une nouvelle unité de stockage du nom de SE760. Il s’agit ni plus ni moins d’un SSD portable très compact qui mesure 122 x 44 x 14 mm et pèse 95 grammes. Malgré ses mensurations réduites, l’appareil offre une capacité de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To suivant les modèles.

Du côté des débits, le SE760 offre de bonnes performances puisqu’il peut atteindre des taux de transferts de 1.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture. Et ce grâce à sa mémoire NAND Flash performante et à son interface USB 3.2 Gen2 (USB C). D’après le fabricant, il ne faudrait que 10 secondes pour transférer un film 4K de 10 Go sur son SSD portable.

Le SE760 d’ADATA dispose d’une coque en métal. Deux coloris sont disponibles : noir ou gris titane. A noter que le SSD est couvert par une garantie de trois ans. Son prix n’est pas connu pour le moment.