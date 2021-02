ADATA SE900G : un SSD portable rapide (2 Go/s) avec éclairage RGB

Le nouveau SSD portable SE900G du fabricant ADATA est un modèle compact qui mesure 110,8 x 66 x 16,5 mm et pèse 160 grammes. Cette taille réduite a été rendue possible grâce à l’utilisation d’un SSD M.2. NVMe au sein du boîtier.

Le SE900G dispose d’une connectique USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s) ce qui lui permet d’offrir de très bonnes performances lors du transfert de données.

Le fabricant fait d’ailleurs été de taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 2.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture. La sauvegarde de données sur le SE900G risque donc d’être très rapide.

A noter que le SE900G dispose d’une coque de couleur noire sur laquelle le constructeur a placé un panneau RGB qui éclaire un motif en damier, ce qui plaira (ou non) aux utilisateurs.

Le SE900G sera commercialisé prochainement en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To. Son prix n’est pas connu pour l’instant.