Amazon donne un coup de jeune à sa tablette Fire HD 8 (maj : dispo !)

Les tablettes Fire HD 8 d’Amazon ne sont pas nouvelles. A vrai dire elles existent déjà sur le marché depuis quelques temps mais à l’occasion d’une mise à jour de la gamme, le fabricant a décidé de mettre sur le marché une version améliorée de sa tablette. Et grâce à ce petit rafraîchissement plutôt sympathique et plutôt bien venu, il a réussi le tour de force de proposer mieux pour le même prix.

En effet, sa nouvelle Fire HD 8 se veut plus performante que le modèle précédent, tout en offrant une meilleure autonomie et une plus grande capacité de stockage.

Plus précisément, l’édition 2020 de la Fire HD 8 embarque : un processeur quad core cadencé à 2 GHz et elle dispose de 2 Go de mémoire vive. Son écran 8 pouces offre une résolution de 1280 x 800 pixels tandis que l’autonomie de l’ardoise atteint désormais 12 heures. La Fire HD 8 embarque un capteur 2 MP à l’avant et à l’arrière. Elle est proposée en deux capacités : 32 Go et 64 Go qui peut être étendue en insérant une carte micro SD dans l’appareil (jusqu’à 1 To).

Au niveau connectique, Amazon a fait le choix du connecteur USB C qui est de plus en plus répandu sur les smartphones et tablettes (Android) du marché. Connecteur qui permettra de recharger la tablette en 5 heures environ grâce au chargeur 5W livré dans le bundle. Le support du WIFI (811.02ac) et du Bluetooth 5.0 sont également de la partie.

Au niveau tarifaire, la Fire HD 8 se situe à moins de 100€. La version 32 Go coûte en effet 99,99€ tandis que la version 64 Go atteint 129,99€ avec les offres spéciales d’Amazon incluses. Comptez 15€ de plus pour se passer de ces offres.

(Actualité publiée initialement le 18/05/2020)

MAJ le 04/06/2020 : la Fire HD 8 d’Amazon est officiellement disponible à la vente à partir d’aujourd’hui.