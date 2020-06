AMD officialise la série de processeurs Ryzen 3000XT

AMD vient d’officialiser sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen 3000XT. Cette nouvelle série se compose de trois modèles : le Ryzen 5 3600XT, le Ryzen 7 3800XT et le Ryzen 9 3900XT. Ils offrent tous les trois des fréquence de fonctionnement supérieures aux Ryzen 3000 équivalents. Le fabricant annonce en outre un gain de performances de 4% en simple thread face aux Ryzen 3000 classiques.

Voici le détail de chaque processeur :

RYZEN 5 3600XT

Ce processeur dispose de 6 cores et de 12 threads. Il embarque 3 Mo de cache L2 et 32 Mo de cache L3. Son TDP est de 95W. Le Ryzen 5 3600XT est cadencé de base à 3,8 GHz (booste à 4,5 GHz). Il sera disponible au prix de 249$.

RYZEN 7 3800XT

Le Ryzen 7 3800XT embarque 8 cores et 16 threads. Il dispose de 4 Mo de cache L2 et de 32 Mo de cache L3. Son TDP est de 105W et il fonctionne à la fréquence de 3,9 GHz (booste à 4,7 GHz). Son prix : 399$.

RYZEN 9 3900XT

Et enfin Ryzen 9 3800XT : un processeur qui embarque carrément 12 cores et 24 threads. il intègre 6 Mo de cache L2 et 64 Mo de cache L3. Son TDP est de 105W. Au niveau des fréquences, on a droit à 3,8 GHz de base avec un boost à 4,7 GHz. Son prix est de 499$.

Les processeurs Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 9 3900XT seront disponibles dans le commerce à partir du 7 juillet 2020. Les tarifs seront respectivement de 249$, 399$ et 499$.