AMD officialise les processeurs Ryzen 7 5800 et Ryzen 9 5900

AMD a profité du CES 2021 pour étoffer sa gamme de processeurs Ryzen avec deux nouvelles références : le Ryzen 7 5800 et le Ryzen 9 5900, qui se différencient des Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5900X déjà existants par une consommation (TDP) plus faible.

Le premier, le Ryzen 7 5800, fonctionne à la fréquence de 3,4 GHz (boost à 4,6 GHz). Il dispose de 8 coeurs et de 16 threads, et il embarque 36 Mo de mémoire cache. Sa consommation est de 65 Watts (TDP)

Le second, le Ryzen 9 5900, est cadencé à 3 GHz (boost à 4,7 GHz). Il intègre 12 coeurs et 24 threads. Sa quantité de mémoire cache est de 70 Mo. Son TDP est de 65 Watts.

A noter que le constructeur a également présenté trois nouveaux CPU dans sa gamme Threadripper Pro à destination des professionnels : le Threadripper Pro 3955WX, le 3975WX et le 3995WX

Le Ryzen Threadripper Pro 3955WX est cadencé à 3,9 GHz (boost à 4,3 GHz). Il dispose de 16 coeurs et 32 threads. Il embarque 72 Mo de mémoire cache et offre un TDP est de 280 Watts.

De son côté, le Ryzen Threadripper Pro 3975WX est cadencé à 3,5 GHz (boost à 4,2 GHz). Il dispose de 32 coeurs et 64 threads. Il embarque 144 Mo de mémoire cache et offre un TDP est de 280 Watts.

Enfin, le Ryzen Threadripper Pro 3995WX est cadencé à 2,7 GHz (boost à 4,2 GHz). Il dispose de 64 coeurs et 128 threads. Il embarque 288 Mo de mémoire cache et offre un TDP est de 280 Watts.