AMD publie les drivers Adrenalin 21.3.1 optimisés pour DOOM Eternal : The Ancient Gods (part2)

Les drivers AMD Radeon Adrenalin sont disponibles ce jour en version 21.3.1. Les pilotes prennent en charge la nouvelle carte graphique Radeon RX 6700. Ils sont également optimisés pour le jeu DOOM Eternal : The Ancient Gods (part2).

A noter que “Radeon Boost” et “Radeon Anti-Lag” supportent à présent DirectX 12. Un nouvel outil baptisé “Performance Tuning Stress Test” est également disponible. Il permet de tester les performances de la carte graphique dans le logiciel Radeon et d’ajuster les réglagles et les profils.

Comme on peut le voir sur le site d’AMD, les drivers 21.3.1 prennent aussi en charge de nouvelles instructions Vulkan et ils corrigent quelques soucis découverts dans la version précédente.

Les drivers 21.2.3 apportent les correctifs suivants :

– Le logiciel Radeon peut parfois avoir une utilisation du processeur plus élevée que prévu, même lorsqu’un système est inactif.

– Un blocage ou une panne du système peut survenir lors de la mise à niveau du logiciel Radeon alors qu’un casque Oculus VR est connecté à votre système sur les produits graphiques Radeon GCN.

– Minecraft DXR peut présenter des textures corrompues ou manquantes lorsque le lancer de rayons est activé sur les produits graphiques de la série Radeon RX 6000.

– Un blocage de l’application peut se produire dans Call of Duty : Modern Warfare lorsque le lancer de rayons est activé sur les produits graphiques de la série Radeon RX 6000.

– L’éclairage ne s’affiche pas correctement sur les produits graphiques de la série Radeon RX 6800 dans Star Citizen.

– Un écran noir peut apparaître lors de l’activation et de la désactivation de la synchronisation améliorée alors que vsync est activé dans certains jeux de l’API Vulkan.

– Un écran noir ou un blocage du système peut se produire sur les systèmes graphiques hybrides pour certains jeux API Vulkan lorsque la synchronisation améliorée est activée.

– Le lanceur Bethesda peut rencontrer un plantage de l’application au démarrage lors du lancement de certains jeux.

– Les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure de créer une nouvelle scène dans l’onglet Radeon Software Streaming lors du premier lancement ou après une réinitialisation d’usine des paramètres.

– Les profils de réglage des performances spécifiques au jeu peuvent ne pas se charger lorsqu’un profil de réglage des performances global a été créé ou défini.

– La désactivation de la prise en charge HDCP et l’exécution d’une réinitialisation d’usine et / ou d’un redémarrage du système peuvent parfois déclencher une panne du système ou se bloquer au démarrage.

– La superposition sociale ou le lanceur d’Epic Games peut présenter une altération des couleurs.

– Xuan-Yuan Sword VII peut rencontrer un plantage de l’application avec le traçage de rayons DirectX12 activé sur les graphiques de la série Radeon RX 6000.

– Une altération des couleurs peut être constatée dans Cyberpunk 2077 lorsque Radeon Boost est activé.

– Un scintillement ou une corruption de l’affichage peuvent se produire sur les configurations système multi-moniteurs à taux de rafraîchissement / résolution élevé sur les cartes graphiques de la série Radeon RX Vega.

– Une perte audio ou une coupure peut se produire par intermittence sur certains écrans de télévision lorsque l’audio de Windows® est configuré pour utiliser des configurations de haut-parleurs 5.1 ou 7.1.