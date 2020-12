AMD sort les drivers Adrenalin 20.12.1 optimisés pour CyberPunk 2077

AMD vient de publier la version 20.12.1 des drivers Radeon Adrenalin. Les nouveaux pilotes sont optimisés pour le jeu CyberPunk 2077 qui sortia ce jeudi. Ils prennent aussi en charge les GPU de la série Radeon RX6900.

Le changelog complet des drivers Adrenalin 20.12.1 est disponible sur le site d’AMD. Pour le téléchargement ça se passe à la même adresse.

A noter que les pilotes 20.12.1 apportent aussi qelques correctifs.

Les drivers 20.12.1 apportent des correctifs :

– Gaming applications can sometimes get stuck running at lower than expected graphics clocks on Radeon RX 6800 series graphics products.

– The HP Reverb G2 VR headset may fail to sync or may have a black screen when run with Radeon RX 6800 series graphics products.

– Tom Clancy’s Rainbow Six Siege may experience corruption in Hybrid Graphics scenarios when using the Vulkan API on an extended display.

– Crossfire may experience issues when attempting to change the games resolution to a 16:9 ratio.

– Performance Metrics Overlay and the Performance Tuning tab incorrectly report higher than expected idle clock speeds on Radeon RX 5700 series graphics products.