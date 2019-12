AOC dégaine deux moniteurs 34″ incurvés pour les gamers

AOC étoffe sa gamme de moniteurs avec deux nouvelles références orientées gaming : le CU34G2 et le CU34G2X. Les deux écrans sont en tous points similaires mais ils se différencient par la fréquence de rafraîchissement qu’ils proposent : 100 Hz sur le CU34G2 et 144 Hz sur le CU34G2X. Hormis ce détail qui fera pencher la balance pour l’un ou l’autre auprès des gamers, les deux écrans ont en commun le même design et les mêmes caractéristiques techniques.

Il s’agit en effet de moniteurs 34″ à dalle incurvée (1500R) qui supportent une définition UWQHD de 3440 x 1440 pixels. Les écrans intègrent une dalle VA compatible avec la technologie FreeSync d’AMD. Le CU34G2 et le CU34G2X offrent un temps de réponse de 1 ms (gris à gris), un taux de contraste de 3000:1 et une luminosité de 300 cd/m².

Les deux appareils intègrent par ailleurs les technologies FlickerFree qui limite le scintillement et Low Blue Light pour réduire les émissions de lumière bleue. A l’arrière, on trouve deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, un hub avec 4 ports USB 3.0 et une sortie audio jack.

Les deux écrans seront commercialisés en janvier. Le CU34G2 coûtera 469€ et il faudra débourser 579€ pour se procurer le CU34G2X.