AOC présente le AGON AG493UCX : un moniteur 49″ pour les gamers

L’écran AGON AG493UCX est un moniteur imposant qui vient d’être ajouté au catalogue d’AOC. L’appareil est un écran de 49 pouces au format 32:9. Autrement dit sa surface d’affichage est identique à la surface cumulée de deux écrans QHD. Autant dire qu’un tel affichage devrait satisfaire les joueurs de FPS mais pas que…

Doté d’une dalle VA incurvée (1800R), le AGON AG493UCX offre une définition DQHD (Dual QHD) de 5.120 x 1.440 pixels à la fréquence de 120 Hz. L’engin est compatible AMD FreSync Premium Pro et DisplayHDR 400. Il supporte aussi les technologies FlickerFree et Low Blue qui permettent respectivement de réduire les scintillements et les émissions de lumière bleue.

En terme de spécifications techniques, le AG493UCX propose un temps de réponse de 1 ms (MRPT), une luminosité de 550 cd/m² et un contraste de 3000:1. Ses angles de vision sont de 178/178°.

Du côté de la connectique on a droit à deux ports HDMI 2.0, deux DisplayPort 1.4 et un hub usb avec trois ports avec entrée USB C (compatible vidéo et alimentation jusqu’à 65 Watts. A noter également la présence d’enceintes (2 x 5 Watts) et d’un commutateur KVM MultiClient qui permet de travailler à partir de deux sources indépendantes et d’en visualiser les affichages simultanément.

L’appareil sera commercialisé en France dès ce mois ci. Il est annoncé au prix de 1089€ TTC.