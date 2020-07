Apple publie iOS 13.6 qui intègre la fonction CarKey

Apple vient de mettre en ligne la version 13.6 d’iOS. Ce nouvel opus ajoute la fonction CarKey (clé de voiture numérique en français) qui permet d’ouvrir et démarrer certains véhicules directement avec son smartphone. Une fonction à priori intéressante mais n’espérez pas démarrer votre vieille Clio avec cette fonctionnalité puisque seuls les modèles récents qui intégreront la même technologie seront compatibles. Pour l’instant seuls certains modèles de chez BMW comme la BMW Serie 5 par exemple sont compatibles CarKey.

La firme de Cupertino a également enrichi l’application Santé de nouvelles fonctionnalités. A noter que d’une manitère générale, iOS 13.5 a été amélioré et plusieurs correctifs ont été apportés. L’ensemble des nouveautés est listé dans le changelog ci-dessous.

Changelog iOS 13.6

iOS 13.6 prend désormais en charge les clés de voiture numériques et ajoute une nouvelle catégorie de symptômes dans l’app Santé. Cette version apporte également des correctifs et des améliorations.

Clés de voiture numériques

– Ouvrez, fermez et démarrez votre voiture compatible avec votre iPhone.

– Supprimez en toute sécurité des clés numériques d’un appareil égaré à l’aide d’iCloud.

– Partagez facilement des clés numériques avec iMessage.

– Les profils spécifiques à chaque conducteur vous permettent de configurer des clés partagées de façon à octroyer un accès complet ou limité à votre voiture.

– Grâce à la réserve de batterie, vous pouvez ouvrir et démarrer votre voiture jusqu’à cinq heures après que votre iPhone n’a plus de batterie.

Santé

– Une nouvelle catégorie de symptômes a été ajoutée à l’app Santé, comprenant des symptômes enregistrés depuis les fonctionnalités Suivi de cycle et ECG.

– Vous pouvez désormais enregistrer de nouveaux symptômes, tels qu’une fièvre, des frissons, des maux de gorge ou une toux, et les partager avec des apps tierces.

Cette mise à jour apporte également des correctifs et d’autres améliorations.

– Ajout d’un réglage permettant de choisir si les mises à jour se téléchargent automatiquement sur votre appareil lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi

– Correction d’un problème en raison duquel des apps pouvaient ne plus répondre lors de la synchronisation de données depuis iCloud Drive

– Correction d’un problème d’affichage en raison duquel la fonction « Données à l’étranger » pouvait sembler désactivée sur une carte eSIM, alors qu’elle était activée

– Correction d’un problème en raison duquel il était indiqué que certains appels téléphoniques passés depuis la Saskatchewan provenaient des États-Unis

– Correction d’un problème en raison duquel l’audio pouvait s’interrompre lors d’appels téléphoniques effectués via la fonction Appels Wi-Fi

– Correction d’un problème en raison duquel certains iPhone 6S et SE ne pouvaient pas configurer la fonction Appels Wi-Fi

– Correction d’un problème en raison duquel le clavier virtuel pouvait s’afficher inopinément lorsque l’appareil était connecté à certains claviers physiques tiers

– Correction d’un problème en raison duquel les claviers physiques japonais pouvaient être mappés en tant que claviers des États-Unis

– Correction de problèmes de stabilité se manifestant lors de l’accès au Centre de contrôle lorsque AssistiveTouch était activé

– Ajout d’un mécanisme permettant aux administrateurs d’indiquer des domaines à exclure du trafic acheminé par des connexions VPN permanentes

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante.