ArmorLock : un SSD portable performant et sécurisé d’une capacité de 2 To

Pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent transporter leurs données en toute sécurité et toute confidentialité, le fabricant Western Digital propose une nouvelle solution de stockage portable et sécurisé. Il s’agit d’un SSD NVMe portable qui intègre une nouvelle technologie baptisée ArmorLock.

Le SSD portable ArmorLock fait partie partie de la gamme G-Technology du constructeur. Il mesure 134 x 81 x 18 mm et pèse 200 grammes. Le disque est protégé par une coque renforcée, ce qui lui permet de résister aux chocs, aux chutes, à la poussière et à l’eau (il est certifié IP67).

Le disque dispose d’une connectique USB 3.2 de type C (10 Gb/s) et il propose des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 1.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture ce qui devrait permettre de sauvegarder rapidement ses données importantes.

La technologie ArmorLock permet de sécuriser et protéger les données contenues sur le SSD. Dans un premier temps, les données du disque sont chiffrées matériellement en AES-XTS 256-bit. Puis, pour y accéder il est nécessaire de montrer patte blanche et de s’identifier à l’aide de son smartphone via l’application ArmorLock et de son lecteur d’empreintes digitales ou de reconnaissance faciale.

Pour le moment, une seule et unique capacité de stockage est disponible pour cet appareil : 2 To ! et elle est annoncée au tarif de 599,99€ TTC.