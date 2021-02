ASUSTOR vous aide à ajouter facilement un port RJ45 2,5 Gbps à votre PC

Le fabricant ASUSTOR annonce la sortie d’un petit boîtier qui porte le nom de AS-U2.5G2. L’appareil en question est un adaptateur USB qui permet de transformer un port USB C (ou USB A via adaptateur) en port réseau RJ45 fonctionnant à 2,5 Gb/s.

L’adaptateur se présente sous la forme d’un boîtier en aluminium de couleur noire qui peut être branché aussi bien sur un PC fixe, un PC portable, un MAC ou même sur un NAS. Il permet de profiter d’une connexion plus rapide et de débits plus élevés que les ports RJ45 Gigabit (1 Gb/s) que l’on croise plus généralement.

A l’intérieur du AS-U2.5G2, on trouve une pace Realtek RTL8156B. D’après le constructeur, l’équipement permet d’atteindre des taux de transferts de 282,54 Mo/s en lecture et de 292,67 Mo/s en écriture.

L’adaptateur ASUSTOR AS-U2.5G2 est annoncé au prix de 49 dollars. Il est déjà référencé à 47,99€ sur Amazon.fr.