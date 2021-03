Biostar annonce un nouveau SSD de 2,5″ : le S160

La fabricant BIOSTAR dévoile une nouvelle famille de SSD : les S160. Ce sont des SSD au format 2,5 pouces qui exploitent une interface SATA III à 6 Gb/s et qui embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Les S160 sont proposés en deux variantes : 256 Go et 512 Go.

La version 256 Go offre des débits de 550 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture alors que la version 512 Go proposee 550 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture.

Couverts par une garantie de trois ans, les SSD Biostar S160 seront disponibles prochainement. Les tarifs ne sont toutefois pas connus pour le moment.