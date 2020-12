Black Friday : le PC portable gaming ASUS FX571GT est à 599€ sur CDiscount

L’ASUS FX571GT est un PC portable destiné aux gamers que l’on peut dégoter en ce moment au prix réduit de 599,99€ sur CDiscount à l’occasion du Black Friday.

La machine semble assez homogène. Elle est dotée d’un processeur Intel Core i5-8300H cadencé à 2,3 GHz, de 8 Go de RAM DDR4, d’un écran 15″ Full HD (1920 x 1080), d’une GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire et d’un SSD M.2. NVMe de 512 Go.

Le PC tourne sous Windows 10 et il est couvert par une garantie de deux ans.

– ASUS FX571GT à 649,99€ sur CDiscount

Voir toutes les offres du Black Friday