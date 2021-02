Bon Plan : 17,90€ la carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra de 200 Go

Besoin d’une carte mémoire micro SDXC de grande capacité à petit prix ? Et bien voilà une offre intéressante dénichée sur le site Amazon.de (la version allemande d’Amazon.fr). L’enseigne propose en ce moment la carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra d’une capacité de 200 Go à seulement 17,90€.

C’est une carte micro SDXC de classe 10 qui suporte les nomes A1 et U1. En terme de performances, la carte propose des débits qui peuvent atteindre 100 Mo/s en lecture. Elle pourra parfaitement trouver sa place dans n’importe quel produit high tech tels que GPS, console de jeux, smartphone, tablette, etc.. Elle pourra aussi vous être utile pour vous confectionner une console de jeux de rétrogaming à l’aide d’un Raspberry Pi (voir nos articles ici et là).

– la micro SDXC Sandisk Ultra 200 Go à 17,90€ sur Amazon.de

A noter que contrairement à Amazon.fr des frais de livraison s’appliquent sur Amazon.de. Au final, la carte revient donc à 22,55€ livraison comprise ce qui reste tout de même moins cher que sur Amazon.fr où la carte coûte 32,99€.