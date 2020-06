Bon Plan : Amazon baisse le prix de ses produits Echo et Fire TV Stick

Le géant Amazon a décidé de revoir à la baisse le tarif de plusieurs de ses produits connectés et appareils multimédia. Le Fire TV Stick, le Fire TV Stick 4K, l’Echo Dot 3 (avec et sans horloge), l’Echo 3 et les Echo Show 5 et 8 sont concernés par cette offre promotionnelle.

Durant un laps de temps limité, les accessoires d’Amazon deviennent donc plus abordables et il est possible de se procurer la gamme Echo à bons prix : l’Echo Dot 3 est à 29,99€, l’Echo Dot 3 avec horloge est à 39,99€, l’Echo 3 à 64,99€, et les Echo Show 5 et 8 voient leur prix chuter à respectivement 69,99€ et 89,99€. A noter que le FireTV Stick s’affiche de son côté à 24,99€ et sa version 4K tombe à 44,99€.

– Amazon Fire TV Stick à 24,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 39,99€)

– Amazon Fire TV Stick 4K à 44,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 59,99€)

– Amazon Echo Dot 3 à 29,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 59,99€)

– Amazon Echo Dot 3 avec horloge à 39,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 69,99€)

– Amazon Echo 3 à 64,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 99,99€)

– Amazon Echo Show 5 à 69,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 89,99€)

– Amazon Echo Show 8 à 89,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 129,99€)