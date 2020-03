Bon Plan : un forfait 4G avec 200 Go de DATA à 9,99€/mois chez CDiscount Mobile

CDiscount Mobile dégaine une offre mobile 4G destinée aux gros consommateurs de DATA. En effet, son nouveau forfait 4G comprend la bagatelle de 200 Go de DATA ce qui devrait plaire aux utilisateurs nomades et aussi à ceux qui comptent utiliser leur carte SIM dans un routeur 4G.

L’offre de CDiscount mobile comprent également les appels illimités ainsi que les SMS illimités et les MMS illimités. Le tout pour seulement 9,99€ par mois pendant un an. Passé ce délai, le prix passera à 24,99€ par mois.

Au final, pour moins de 10€/mois l’opérateur donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles, les SMS / MMS illimités une enveloppe de 200 Go de DATA en France (débits réduits au delà) et enfin 5 Go de DATA valables en Europe et dans les DOM. A noter que la carte SIM est facturée 10€.

Il s’agit d’une offre sans engagement proposée pendant un an. Ensuite le prix passera à 24,99€/mois. En attendant, le tarif promotionnel de 9,99€ par mois est valable jusqu’au 16 mars.