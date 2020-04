Bon Plan : des forfaits 4G incluant 50 à 100 Go de DATA pour un tarif mensuel de 10,99€ à 15,99€

En ce moment, plusieurs opérateurs mobiles proposent des forfaits 4G à prix intéressants. Les formules incluent une enveloppe de 50 à 100 Go de DATA et les tarifs se situent entre 10,99€ et 15,99€ par mois.

Voici un petit tour d’horizon des différentes offres disponibles sur le marché chez plusieurs opérateurs mobiles : Bouygues / B & You, Sosh, SFR Red et CDiscount Mobile.

Parmi les différentes offres répertoriées ci-dessous, vous trouverez peut être une offre qui correspondra à vos besoins. A noter que les forfaits incluent à chaque fois les appels, les SMS et les MMS en illimité. Seule la quantité de DATA varie d’une offre à l’autre. Avec éventuellement des options inclus ou non vers l’étranger.

Lors de la souscription à un nouveau forfait, vous avez la possibilité soit d’obtenir un nouveau numéro de téléphone soit de conserver votre numéro actuel grâce au numéro RIO de votre ligne (que vous aurez obtenu en appelant le 3179).

En ce moment, il est possible de dégoter chez CDiscount Mobile un forfait mobile avec 50 Go de DATA à 9,99€ par mois L’offre est sans engagement et valable “pas que la première année”. L’offre comprend : Appels / SMS / MMS illimités, 50 Go de DATA en France + 3 Go en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

Note : Le tarif promotionnel de 10,99€/mois est valable jusqu’au 21/04/2020.

L’opérateur RED by SFR propose une offre sans engagement à 12€ par mois. Celle-ci inclut 60 Go de DATA en France métropolitaine, les appels, les SMS et les MMS illimités. A noter que 8 Go de DATA sont également inclus en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

A noter que pour 8€ de plus (c’est à dire 20€ par mois), l’opérateur propose le même forfait mais avec 100 Go de DATA en France (+10 Go pour l’étranger).

Note : La promotion est valable jusqu’au 20/04/2020.

Chez Bouygues Telecom on peut dénicher en ce moment trois forfait :

– Forfait B&You avec 60 Go de DATA à 11,99€ par mois. Le forfait comprend les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 8 Go de DATA utilisables en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

– Forfait B&You incluant 75 Go de DATA à 13,99€ par mois. Le forfait comprend les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 8 Go de DATA utilisables en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

– Forfait B&You incluant 100 Go de DATA à 15,99€ par mois. Le forfait comprend les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 10 Go de DATA utilisables en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

Note : La promotion est valable jusqu’au 19/04/2020.

De son côté, l’opérateur SOSH propose un forfait de 80 Go de DATA sans engagement à 14,99€ par mois. Le forfait comprend les appels, les SMS/ MMS illimités et 8 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

Note : La promotion est valable jusqu’au 27/04/2020.