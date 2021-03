Bon Plan : le disque dur WD Elements Desktop de 6 To est à moins de 100€

La version 6 To du disque dur externe Elements Desktop de Western Digital s’affiche en ce moment au prix de 95€ sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon) ce qui est un excellent tarif pour un disque dur de cette capacité et de cette marque.

Pour rappel, le WD Elements Desktop de 6 To est un disque dur externe qui dispose d’une connectique USB 3.0. Il est alimenté via un adaptateur secteur (fourni). En terme de mensuration, il mesure 13,5 x 4,8 x 16,58 cm et pèse 360 grammes ce qui fait de lui un disque dur plutôt disposé à rester sur le coin de votre bureau pour stocker et sauvegarder vos données.

Note : Sur Amazon.de des frais de livraison s’appliquent. Au final le disque dur revient à 101,36€ livraison comprise vers la France ce qui reste plus abordable qu’en France où le même disque dur s’affiche à 139,99€ sur Amazon.fr.