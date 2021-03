Bon Plan : le gros récap’ des bonnes affaires de la semaine

En ce week-end ensoleillé mais néanmoins confiné pour une bonne partie de français, voici notre petite sélection de bons plans et bonnes affaires à valoir en ce moment sur le net. La totalité des offres et tarifs ont été mis à jour ce matin.

Vous trouverez ci-dessous notre récapitulatif qu iregroupe de nombreux produits high tech et informatique. Du stockage bien sûr avec des cartes mémoires, des disques durs et des SSD mais aussi des accessoires (claviers, souris, moniteurs, etc..) des PC portables, et des produits audio – vidéo, des consoles, etc…

Le tout est à découvrir ci-dessous.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le récap ci-dessous voilà quelques boutiques :

Aliexpress, Alternate.fr, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, But.fr, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Gearbest, Grosbill, LDLC, Materiel.net, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, Zavvi

– Amazon.fr popose de nombreuses ventes flash

– CDiscount : jusqu’à 100€ de remise sur Apple Watc, iPhone 12 et accessoires

– Darty : jusqu’à 20% sur une sélection de tablettes tactiles

– FNAC : de 80€ à 200€ offerts sur le rayon photo, caméras et drones

– Materiel.net : jusqu’à 1000€ de remise sur une sélection de PC portables ASUS

– Materiel.net : 10% de réduction sur tous les écrans Viewsonic via le code “OURS”

– Materiel.net : jusqu’à 200€ de remise sur les PC portables gamer

– Materiel.net : jusqu’à 29% de remise sur une sélection de SSD Corsair

– Materiel.net : jusqu’à 80€ de remise sur des kits d’évolution CM + CPU Intel

– TopAchat : jusqu’à 50€ de remise sur une sélection d’écrans PC via le code “CARTOON”

– TopAchat : jusqu’à 15% sur une sélection de cartes mères Gigabyte via le code “SHIZEN”

Cartes mémoires

– la micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go à 17,49€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 200 Go à 29,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 256 Go à 30,95€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 400 Go à 57,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go à 20,63€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 28€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk “Nintendo Switch” 128 Go à 23,18€ sur Amazon.fr

– la SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 32,24€ sur Amazon.fr

Clés usb

– la clé SanDisk Ultra Fit 64 Go à 14,99€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 128 Go à 20,99€ sur Amazon.fr

SSD 2,5 pouces

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 256 Go à 34,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Kingston A400 480 Go à 55,65€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 512 Go à 58,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 1 To à 99,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 500 Go à 57€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 1 To à 94,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 EVO 500 Go à 59€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 EVO 1 To à 97,80€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 EVO 2 To à 199€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 1 To à 89€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 2 To à 189,99€ sur Amazon.fr

SSD M.2.

– le SSD M.2. NVMe WD Blue SN550 250 Go à 45,84€ sur CDiscount

– le SSD M.2. NVMe Sabrent Rocket 512 Go à 74,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Sabrent Rocket 1 To à 168,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe PNY CS3030 500 Go à 61,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe PNY CS3030 1 To à 106,42€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Kingston A2000 500 Go à 47,90€ sur Amazon.de (+port)

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 1 To à 86,90€ sur Amazon.de (+port)

SSD externes

– le SSD PNY CS1050 960 Go à 112,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X6 500 Go à 69,59€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X6 2 To à 251,99€ sur le store Crucial

Disques durs internes

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 1 To à 37,90€ sur RueDuCommerce

– le disque dur SATA III Western Digital WD Blue 1 To à 39,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur SATA III Seagate IronWolf 4 To à 104,90€ sur RueDuCommerce

Disques durs externes

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion Desktop 6 To à 119,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion Desktop 8 To à 137,90€ sur Amazon.de (+ port)

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion Desktop 10 To à 193,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 WD_Black P10 5 To à 135,02€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 WD MyBook 12 To à 194,90€ sur Amazon.de (+ port)

– le disque dur USB 3.0 WD Elements Desktop 6 To à 95€ sur Amazon.de (+ port)

– le disque dur USB 3.0 WD Elements Desktop 16 To à 323,99€ sur Amazon.de (+ port)

NAS

– le NAS Synology DS218Play + 2 Seagate IronWolf 2 To à 400,59€ sur CDiscount

– le NAS Synology DS220J + 2 disque durs 2 To à 202,21€ sur Amazon.fr

Souris / claviers

– le kit gaming The G-Lab (clavier, souris, casque et tapis) à 34€ sur Aamzon.fr

– la souris filaire Logitech G502 Hero à 49,95€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G416 RGB à 79,99€ sur Amazon.fr

– le clavier filaire Logitech K280e Pro à 29,90€ sur Amazon.fr

– le clavier sans fil Logitech MX Keys Plus à 84,99€sur Fnac.com

– le clavier Corsair K65 RapidFire à 99,99€ sur Amazon.fr

– la souris sans fil Aukey Knight GM-F4 à 18,99€ sur Amazon.fr (via coupon)

– la souris filaire Logitech G203 RGB à 24,99€ sur Amazon.fr

Moniteurs

– le moniteur 27″ ASUS VG279Q à 279,95€ sur Amazon.fr

– le moniteur 28″ Samsung U28E590D à 259,99€ sur GrosBill

– le PC portable Lenovo Legion Y540-15IRH à 899,99€ sur CDiscount

(écran 15″, RTX 2060, Core i5-9300HF, RAM 8 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable ASUS ROG G17 G712LW EVO10 à 1399,99€ sur RueDuCommerce

(écran 17″, RTX 2070, Core i7-10750H, RAM 16 Go, SSD 512 Go, sans OS)

– le PC portable LENOVO Idepad 3 17ADA05 à 499,99€ sur Darty

(écran 17″, Ryzen 5 3500U, RAM 8 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable ASUS ROG G532LWS à 2299,99€ sur Fnac.com

(écran 15″, RTX 2070 Super, Core i9-10980HK, RAM 16 Go, SSD 1 To)

Téléviseurs

– TV 70″ Philips 70PUS7555/12 à 699,99€ sur CDiscount

– TV 40″ Hisense 40A5600F à 279,99€ sur Cdiscount

Accessoires

– la clé HDMI Xiaomi Mi TV Stick à 29,99€ sur CDiscount

– la caméra IP extérieure Wansview W5 à 38,28€ sur Amazon.fr

– le câble Lightning incassable (dispo en noir ou blanc) à 8,95€ sur Amazon.fr

Audio

– les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 212€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 à 139€ sur Amazon.fr

– le casque Bose QC35 II noir à 227€ sur RueDucommerce

– le casque Bose QC35 II argent à 227€ sur RueDucommerce

Retrogaming DIY

– le Raspberry Pi Zero W à 19,94€ sur LDLC

– le Raspberry Pi 3 Model B+ à 47€ sur Amazon.fr

– le pack Raspberry Pi 3 B+ + microSD + alim + boîtier à 67,99€ sur Amazon.fr (via coupon)

– le boitier RetroFlag GPI Case à 64,80€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag MegaPI Case+ à 25,49€ sur Amazon.fr (via coupon)

– le boitier Retroflag SuperPi Case à 26,19€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag NESPi4Case (pour Pi4) à 47,99€ sur Amazon.fr (via coupon)

Retrogaming officielles

– la Nintendo Game & Watch Super Mario Bros à 44,95€ sur Amazon.fr

– la console rétrogaming portable RG350 à 89,99€ sur Amazon.fr

Gaming et accessoires

– la manette filaire 8bitdo SN30 Pro à 25,99€ sur Amazon.fr

– la console Nintendo Switch Lite corail à 199,99€ à sur Fnac

– le pack Nintendo Switch Lite corail + Animal Crossing à 229,99€ sur CDiscount

– le pack Nintendo Switch Lite turquoise + Animal Crossing à 229,99€ sur CDiscount

FAI et opérateurs

– CDiscount Mobile : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – 30Go de DATA à 2,99€/mois

– CDiscount Mobile : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – 20Go de DATA à 9,99€/mois

– Red By SFR : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 5Go de DATA à 5€/mois

– Red By SFR : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 80Go de DATA à 13€/mois

– Red By SFR : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 15€/mois

– Red By SFR : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 130Go de DATA à 19€/mois

– B&You : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 5 Go de DATA à 4,99€/mois

– B&You : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 80 Go de DATA à 12,99€/mois

– B&You : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100 Go de DATA à 14,99€/mois

– B&You : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 160 Go de DATA à 19,99€/mois

– Sosh : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 60Go de DATA à 13,99€/mois

– Sosh : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 70Go de DATA à 14,99€/mois

– Sosh : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 15,99€/mois

– La Poste Mobile : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité avec 30 Go de DATA à 10,99€/mois

Services en ligne

– Amazon Music Unlimited : le site de streaming musical est gratuit pendant 30 jours.

– Amazon Music HD : le site de streaming musical HD est gratuit pendant 30 jours.

– Amazon Prime : il est possible tester Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours.

– Amazon Prime Video : tester le site de streaming vidéo gratuitement pendant 30 jours.

– Amazon Audible : inscrivez vous et obtenez 1 livre audio gratuit.