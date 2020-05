Bon Plan : le gros récap des bonnes affaires spécial French Days

Les French Days ont démarré assez timidement ce matin sur Bhmag mais je me suis rattrapé afin de vous dénicher une avalanche de nouvelles offres. Voici donc un récapitulatif de toutes les bonnes affaires qu’il est possible de dégoter en ce moment sur les principales boutiques en ligne.

MAJ le 27/05/2020 à 14h45

– CDiscount propose l’abonnement CDiscount à volonté à 9€ par an

– Amazon.fr propose plusieurs disques durs externe Westen Digital en promotion

– Amazon.fr propose des claviers et souris Logitech en promo

– Amazon.fr propose des clés usb et cartes mémoires SanDisk en promo

– Materiel.net : 15% sur une sélection d’écrans Samsung via le code “PARABOLE”

– Materiel.net : 15% de remise sur une sélection de cartes mères Asus via le code “BYASUS”

– LDLC organise les geeks days et offre jusqu’à 50€ de remise sur tout le site via le code “COSMEEK”

– Bhmag vous parraine sur CDiscount et vous offre 10€ de remise dès 30€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Rakuten et vous offre 7€ de remise dès 20€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Ubaldi et vous offre 20€ de remise dès 100€ d’achats

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 256 Go à 42,99€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 64 Go à 10,99€ sur Amazon.de

– la carte microSDXC Samsung EVO Plus 64 Go à 12,04€ sur Amazon.fr

– la clé usb SanDisk Ultra de 128 Go à 23,99€ sur Amazon.fr

– la clé usb SanDisk Extreme Go de 64 Go à 24,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ PNY CS900 240 Go à 37,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M2 NVMe Crucial P2 de 250 Go à 55,19€ sur le site Crucial

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion “AE” 8 To à 147,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 WD Elements 10 To à 199€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 3 3200G à 85,59€ sur Amazon.fr

– la carte graphique Sapphiere Radeon RX 550 4 Go à 79,99€sur RDC

– le kit DDR4 Corsair Vengeance LPX 16 Go (2×8) à 74,90€ sur RDC

– le kit DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go (2×8) à 89,99€ sur Amazon.de

– le clavier Microsoft All In Medi à 32,94€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech G910 Orion à 99,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech G513 Gaming à 109,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Ducky Channel One 2 RGB (CherryMX Black) à 159,90€ sur TopAchat

– le pack MSI Vigor GK50 Low Profile + Mi Wireless Charging Pad + Clutch GM10 à 79,99€ sur RDC

– la souris filaire Logitech G502 Hero à 59,48€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G703 à 69,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Corsair Harpoon à 24,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Corsair Nightsword RGB à 59,95€ sur Amazon.fr (via coupon)

– la souris filaire Corsair M65 Pro à 45,47€ sur Amazon.fr

– la souris sans fil Corsair Dark Core RGB à 64,97€ sur Materiel.net

– le moniteur 31,5″ MSI Optix AG32CQ à 349,99€ chez RDC

– le moniteur 24″ BENQ Zowie XL2411P à 168€ sur Amazon.fr

– le moniteur 28″ Samsung U28E590D à 279,99€ sur GrosBill

– le moniteur 24″ ACER HA240Yawi à 114,99€ sur CDiscount

– le moniteur 24″ MSI Optix G241à 249,94€ sur Materiel.net

– le moniteur 27″ MSI Optix G271 à 299,95€ sur Materiel.net

– le moniteur 27″ Samsung C27JG50 à 254,95€ sur Materiel.net via le code “PARABOLE”

– le moniteur 27″ Samsung C27HG70 à 382,45€ sur Materiel.net via le code “PARABOLE”

– le moniteur 32″ Samsung C32HG70 à 450,45€ sur Materiel.net via le code “PARABOLE”

– le switch réseau 8 ports Netgear GS308 à 19,99€ sur Amazon.fr

– le switch réseau 8 ports Netgear GS108 à 32,99€ sur Amazon.fr

– ASUS 14″ ZenBook Duo UX481FA (Core i5, RAM 8 Go, SSD 512 Go) à 899,90€ chez RDC

– HP 15,6″ Pavilion 15-EC0022NF (Ryzen 5, RAM 16 Go, SSD 512 Go) à 699,99€ chez RDC

– HP 15,6″ Pavilion 15-CS3019NF (Core i5, RAM 16 Go, SSD 1 To) à 599,99€ chez RDC

– HP 15,6″ Omen 15dc1057 (Core i5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 1069,80€ chez CDiscount

– ACER 15,6″ AN515-54 (Core 7, RAM 16 Go, SSD 1 To, GTX1660Ti) à 1379€ sur Amazon.fr

– Lenovo 15,6″ Legion Y540 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go + HDD 1 To, GTX1660Ti) à 899€ chez CDiscount

– MSI 15,6″ GF65 (Core i7, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 1179,99€ chez CDiscount

– ACER 15,6″ Aspire 3 A315 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 699,99€ sur Fnac

– Xiaomi Redmi 8A 3 Go / 32 Go à 119€ sur Amazon.fr

– Samsung Galaxy Note 10 128 Go à 609€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– Samsung Galaxy A51 128 Go à 294,32€ sur Amazon.es

– ASUS ZenFone 32 Go à 104,98€ sur CDiscount

– TV 55″ LG 55UM7100 à 409,99€ sur CDiscount

– TV 50″ Toshiba 50UA3A63DG à 299,99€ sur CDiscount

– TV 55″ Continental Edison à 349,99€ sur CDiscount

– TV 58″ Philips 58PUS8304 à 699,99€ sur RDC

– TV 31″ Xiaomi Mi Smart TV à 159€ sur Amazon.de

– TV 43″ Xiaomi Mi Smart TV à 283,95€ sur Amazon.de

– TV 43″ TCL 43EP663 à 278€ sur Ubaldi via ODR 50€

(obtenez 20€ de remise supplémentaire en vous inscrivant sur Ubaldi via ce lien de parrainage)

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 55,99€ sur Rakuten (expédition depuis la France)

– la clé HDMI Amazon Fire Stick à 24,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Dot 3 à 24,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Dot 3 avec horloge à 34,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo 3 à 69,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 5 à 59,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 8 à 89,99€ sur Amazon.fr

– l’enceinte connectée Google Home Mini à 22,99€ sur Rakuten (via parrainage)

– la caméra GoPro Hero 8 Black à 305,99€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– la caméra connectée Full HD Xiaomi Mija 360° à 29,99€ sur CDiscount

– la caméra connectée Full HD Alfawise N816 à 25,25€ sur Gearbest

– le vidéo projecteur Full HD Alfawise BD1080P à 178,94€ sur Gearbest

– le vidéo projecteur Full HD Optoma HD27Be à 399,99€ sur Fnac

– le casque SteelSeries Arctis 5 à 79,95€ sur LDLC via le code “ARCTEEK”

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 14,98€ sur CDiscount

– les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 256,99€ sur Amazon.fr

– le casque Sony WH-XB900N à 131,58€ sur Amazon.de

– l’enceinte portable Sony SRS-XB01 à 21,30€ sur Amazon.fr

Retrogaming DIY

– le boitier RetroFlag GPI Case à 62€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– le Raspberry Pi Zero W à 19,94€ sur LDLC

– le Raspberry Pi 3 Model B+ à 35€ sur Amazon.fr

– le Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM à 64€ sur Amazon.fr

– le boitier RetroFlag NesPI Case+ avec dissipateurs et ventilateur à 24,99€ sur Amazon.fr

– le boitier RetroFlag MegaPI Case à 24,98€ sur Amazon.fr

– le boitier RetroFlag SuperPi Case à 24,44€ sur Amazon.fr

Retrogaming officielles

– la console Neo Geo Mini (version internationale) + 40 jeux à 69,99€ sur Amazon.fr

– la PC Engine CoreGrafx Mini à 109,99€ sur Amazon.fr

– la console rétrogaming portable RG350 à 89,99€ sur Amazon.fr

Accessoires

– la manette sans fil 8bitdo SF30 Pro à 41,79€ sur Amazon.fr (via coupon)

– la manette filaire 8bitdo SN30 Pro à 27,99€ sur Amazon.fr

– la manette sans fil (Bluetooth) 8bitdo Zero2 (jaune, rose ou bleu) à 14,99€ sur Amazon.fr

– la manette sans fil Gamory pour Nintendo Switch à 22,29€ sur Amazon.fr (via coupon

FAI et opérateurs

– CDiscount Mobile : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 40Go de DATA à 2,99€/mois

– Red By SFR : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 60Go de DATA à 12€/mois

– Red By SFR : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 16€/mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Mo de DATA à 4,99€/mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 60Go de DATA à 11,99€/mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 80Go de DATA à 13,99€/mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 15,99€/mois

– Sosh : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 16,99€/mois

– La Poste Mobile : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité avec 30 Go de DATA à 9,99€/mois

Services en ligne

– Amazon Music Unlimited : le site de streaming musical est gratuit pendant 3 mois.

– Amazon Prime : il est possible tester Amazon Prime gratuitement pendant 1 mois.

– Amazon Prime Student : les étudiants peuvent tester Prime gratuitement pendant 90 jours.

– Amazon Prime Video : tester le site de streaming vidéo gratuitement pendant 1 mois.

– Audible : obtenez 2 livres audio gratuits.

– Abonnement Kindle : la bibliothèque Kindle est gratuite pendant 14 jours.