Comme d’habitude, voilà notre récapitulatif des bonnes affaires à valoir ce samedi et ce dimanche. Les offres répertoriées ci-dessous comprennent des SSD, des disques durs, de la RAM, des moniteurs, des PC portables, des composants, et de nombreuses choses encore

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le récap voilà quelques boutiques :

MAJ le 20/06/2020 à 10h10

– Amazon.fr : 2 films DVD / Blu-ray achetés = le 3ème offert via le code “JUIN2PLUS1”

– Amazon.fr : jusqu’à 50% de remise sur une sélection de DVD et Blu-ray

– Amazon.fr : 5 titres DVD ou Blu-ray achetés = 30 euros via le code “JUIN5P30”

– LDLC : 7% sur les enceintes connectés avec le code “ILOVEMUSIC”

– LDLC : 8% sur le rayon HIFI avec le code “ILOVEMUSIC”

– LDLC : 10% sur les casques audio avec le code “ILOVEMUSIC”

– Materiel.net : 10% sur des cartes graphiques ASUS via le code “ASUSDNA”

– Materiel.net : 15% sur les fauteuils de marque via le code “MOUSSE”

– RueDuCommerce : 5% sur une sélection de produits Apple

– RueDuCommerce : 5% sur une sélection d’ultra portables

– RueDuCommerce : jusqu’à 20% de remise sur le destockage

– TopAchat : 6% de remise sur les PC portables gamer avec le code “LICORNE”

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 128 Go à 22,21€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 200 Go à 33,80€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 400 Go à 49,55€ sur Amazon.de

– la carte microSDXC SanDisk Extreme 128 Go à 22,49€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ PNY CS900 240 Go à 37,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 860 QVO 1 To à 134,99€ sur TopAchat (+ port)

– le SSD 2,5″ Transcend 230S 512 Go à 64,63€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial BX500 2 To à 199,81€ sur Amazon.de (+ port)

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 de 250 Go à 55,19€ sur le site Crucial

– le disque dur USB 3.0 WD Black P10 de 5 To à 119€ sur Amazon.es (+ port)

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion “AE” 8 To à 149,99€ sur Amazon.es (+ port)

– le disque dur USB 3.0 WD Elements 5 To à 99€ sur Amazon.de (+ port)

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion 8 To à 159,99€ sur Fnac (+ port)

– le disque dur SATA III Western Digital WD RED 4 To à 122,90€ sur RDC (+ port)

– le processeur AMD Ryzen 3 3200G à 92,90€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 5 3400G à 159,90€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 5 3400G à 146,90€ sur Amazon.de (+ port)

– le processeur AMD Ryzen 7 3600X à 209€ sur Amazon.de (+ port)

– le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 299,90€ sur Amazon.de (+ port)

– la carte mère ASUS TUF B450 Pro Gaming à 99,90€ sur Amazon.de (+ port)

– le pack ASUS TUF 450 Plus Gaming + Ryzen 5 3600 + Horizon Zeo à 299,99€ sur TopAchat (+ port)

– la carte graphique MSI Radeon RX 5700 XT OC 8 Go à 398,90€ sur RDC

– le kit DDR4 Corsair Vengeance LPX 16 Go (2×8) à 66,90€ sur Amazon.de (+ port)

– le kit DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go (2×8) à 94,90€ sur Amazon.de (+ port)

– le kit DDR4 G.SKill 16 Go (2×8) à 66,90€ sur Alternate.fr (+ port)

– le clavier Ducky Channel One 2 RGB (CherryMX Black) à 159,99€ sur TopAchat (+ port)

– le clavier Fox Spirit Meca Red à 69,99€ sur TopAchat (+ port)

– le clavier sans fil Corsair K57 RGB à 89,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G502 Hero à 62,89€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Corsair Harpoon à 24,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Corsair M65 Pro à 48,99€ sur Amazon.fr

– la souris sans fil Corsair Dark Core RGB à 74,95€ sur Materiel.net (+ port)

– le moniteur 28″ Samsung U28E590D à 269,99€ sur GrosBill (+ port)

– le moniteur 24″ ACER HA240Yawi à 114,99€ sur CDiscount (+ port)

– le moniteur Viewsonic VX2458 à 169,94€ sur Materiel.net (+ port)

– le switch réseau 8 ports Netgear GS308 à 19,99€ sur Amazon.fr

– ASUS ROG 17″ SCAR17 (Core i7, RAM 16 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 1789,99€ sur Fnac

– MSI 15,5″ GF75 (Core i7, RAM 8 Go, SSD 512 Go, GTX1660) à 999,99€ sur RDC

– MSI 15,5″ GF65 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 999,99€ sur RDC

– ACER 15,6″ AN515-54 (Core 7, RAM 16 Go, SSD 1 To, GTX1660Ti) à 1349€ sur Amazon.fr

– Lenovo 15,6″ Legion Y540 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go + HDD 1 To, GTX1660Ti) à 999€ chez CDiscount

– MSI 15,6″ GF65 (Core i7, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 1267,99€ chez CDiscount

– ACER 15,6″ Aspire 3 A315 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 699,99€ sur Fnac

– Google Pixel 3A 64 Go à 249€ sur Fnac (+ port)

– Google Pixel 4 64 Go à 499€ sur Fnac (+ port)

– Xiaomi Redmi 8A 3 Go / 32 Go à 115€ sur Amazon.fr

– Xiaomi Redmi Note 8 4 Go/ 64 Go à 150,89€ sur Amazon.fr

– Samsung Galaxy A51 128 Go à 291,56€ sur Amazon.es (+ port)

– ASUS ZenFone 32 Go à 104,98€ sur CDiscount (+ port)

– Apple iPhone SE 2020 à partir de 459€ chez SFR, Red by SFR et Sosh

– Apple iPhone XS Max 64 Go à 799€ sur CDiscount (+ port)

– TV 55″ LG 55UM7100 à 421,19€ sur CDiscount (+ port)

– TV 55″ Continental Edison à 349,99€ sur CDiscount (+ port)

– TV 58″ Philips 58PUS8304 à 699,99€ sur Darty (+ port)

– TV 31″ Xiaomi Mi Smart TV à 157,90€ sur Amazon.de (+ port)

– TV 43″ Xiaomi Mi Smart TV à 276,80€ sur Amazon.de (+ port)

– TV 55″ Philips 55PUS6804 à 499€ sur But via le code “PLPU70”

– TV 43″ TCL 43EP663 à 299€ sur Ubaldi via ODR 50€

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 54,99€ sur Rakuten

– la caméra GoPro Hero 8 Black à 305,99€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– la caméra connectée Full HD Alfawise N816 à 24,43€ sur Gearbest

– le vidéo projecteur Full HD Alfawise BD1080P à 159,63€ sur Gearbest

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 14,98€ sur CDiscount (+ port)

– les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 243,99€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 à 147,96€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil BassPal à 14,85€ sur Amazon.fr (via coupon)

– le casque Sony WH-XB900N à 129€ sur Amazon.de (+ port)

– Amazon Fire TV Stick à 24,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 39,99€)

– Amazon Fire TV Stick 4K à 44,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 59,99€)

– Amazon Echo Dot 3 à 29,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 59,99€)

– Amazon Echo Dot 3 avec horloge à 39,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 69,99€)

– Amazon Echo 3 à 64,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 99,99€)

– Amazon Echo Show 5 à 69,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 89,99€)

– Amazon Echo Show 8 à 89,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 129,99€)

– 2 films DVD ou Blu-ray achetés = le 3ème offert sur Amazon.fr via le code “JUIN2PLUS1”

Retrogaming DIY

– le boitier RetroFlag GPI Case à 62€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– le Raspberry Pi Zero W à 19,94€ sur LDLC

– le Raspberry Pi 3 Model B+ à 35€ sur Amazon.fr

– le Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM à 67€ sur Amazon.fr

– le Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM à 116,99€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag NesPI Case+ avec dissipateurs et ventilateur à 24,99€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag MegaPI Case à 24,98€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag SuperPi Case à 24,44€ sur Amazon.fr

Retrogaming officielles

– la console Neo Geo Mini (version internationale) + 40 jeux à 63,49€ sur Amazon.fr

– la PC Engine CoreGrafx Mini à 109,99€ sur Amazon.fr

– la console rétrogaming portable RG350 à 89,99€ sur Amazon.fr

Gaming et accessoires

– la consle Xbox One S All Digital + 3 jeux à 179,99€ sur CDiscount (+ port)

– la manette sans fil 8bitdo SF30 Pro à 40,99€ sur Amazon.fr (via coupon)

– la manette filaire 8bitdo SN30 Pro à 25,99€ sur Amazon.fr

– la manette sans fil (Bluetooth) 8bitdo Zero2 (jaune, rose ou bleu) à 14,99€ sur Amazon.fr