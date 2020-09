Bon Plan : le retour du Seagate IronWolf 4 To à 112€ sur RueDuCommerce (maj)

Besoin d’un disque dur pour votre NAS ? Et bien bonne nouvelle… en ce moment le disque dur Seagate IronWolf d’une capacité de 4 To s’affiche à seulement 112,49€ sur le site RueDuCommerce. C’est un très bon tarif pour cette gamme de disques durs et cette capacité de stockage.

Pour rappel, on a déjà eu l’occasion de tester à plusieurs reprises les disque durs Seagate IronWolf. Ce sont des disques durs performants, principalement destinés aux NAS mais qui peuvent éventuellement / également trouver leur place dans un PC de bureau.

L’IronWolf de 4 To porte la référence ST40000VN008. C’est un disque dur qui utilise la technologie d’écriture CMR (comme l’ensemble des disques durs IronWolf, ndlr.), qui embarque 64 Mo de mémoire cache et qui fonctionne à la vitesse de 5.900 tours par minute.

– Seagate IronWolf 4 To à 112,49€ sur RueDuCommerce

MAJ : à nouveau dispo à ce tarif !

Plusieurs disques durs IronWolf ont déjà été testés sur Bhmag : IronWolf Pro 10 To, IronWolf 14 To et IronWolf 16 To.