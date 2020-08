Bon Plan : le SSD Kingston A400 de 2 To à 149€ !

Belle offre ce matin sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon) qui propose un SSD de 2 To à moins de 150€. En effet, à l’occasion d’une promotion il est possible de dégoter aujourd’hui le SSD Kingston A400 d’une capacité de 2 To (1920 Go pour être précis) au prix de 149,90€ sur Amazon.de. Un excellent tarif pour un SSD d’une telle capacité !

Pour rappel, le Kingston A400 embarque un contrôleur Phison S11 et de la mémoire NAND Flash TLC 15 nm d’origine Toshiba. En terme de performances, le SSD offre des des débits qui peuvent atteindre 500 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.

– SSD Kingston A400 de 2 To à 149,90€ sur Amazon.de

A noter que des frais de livraison s’appliquent sur Amazon.de contrairement à Amazon.fr. Au final, le SSD Kingston 2 To revient à 159,64€ avec la livraison comprise ce qui reste toujours plus abordable qu’en France (le même SSD est à 194,88€ sur Amazon.fr en ce moment)