Bon Plan : le SSD SanDisk Plus 1 To est à 83€, le modèle 2 To à 159€

Les SSD n’ont jamais été aussi abordables qu’en ce moment. Si vous n’êtes pas encore équipés ou simplement vous souhaitez investir dans un modèle de plus grande capacité, sachez qu’il est possible d’acquérir en ce moment les SSD SanDisk Plus de 1 To ou 2 To à un très bon tarif.

En effet, le SanDisk Plus de 1 To s’affiche en promotion à seulement 83,52€ sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon) et la version 2 To est disponible quant à elle à seulement 159,99€ sur Amazon.de également.

A noter toutefois que les frais de livraison ne sont pas compris sur Amazon.de (contrairement à Amazon.fr). Au final, le SSD de 1 To reviendra donc à 90,98€ avec les frais de port et le réajustement de la TVA, et le modèle de 2 To reviendra à 170,13€.

Des tarifs qui restent toujours plus intéressants qu’en France où les SanDisk Plus de 1 et 2 To coûtent respectivement 96,99€ sur Amazon.fr et 199,99€ sur Amazon.fr.

Les caractéristiques techniques

Pour information, le SSD SanDisk Plus est un modèle au format 2,5 pouces. Il exploite de la mémoire NAND Flash TLC et il offre des taux de transferts qui peuvent atteindre des débits de 545 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.

– SSD SanDisk Plus de 1 To à 83,52€ sur Amazon.de

– SSD SanDisk Plus de 2 To à 159,99€ sur Amazon.de