Bon Plan : l’opérateur Red By SFR propose un forfait 4G comprenant 200 Go de DATA à 15€ par mois

L’opérateur RED by SFR propose durant quelques jours un forfait 4G en édition limitée à prix très intéressant. Le forfait est plutôt destiné aux personnes qui font un usage intensif de leur mobile puisque le forfait comprend pas moins de 200 Go de DATA.

Avec une telle quantité de données, l’utilisateur pourra profiter de son abonnement pour s’adonner à toutes sortes d’activités : au streaming (youtube, netflix, primevidéo, etc..), à la visio conférence, ou aux jeux… et ce sans avoir constamment à jeter un oeil sur la quantité de data encore disponible.

Le forfait BIG RED avec 200 Go de DATA est disponible chez l’opérateur au tarif de 15€ par mois jusqu’au 15 janvier. A noter que la formule inclut également les appels, les SMS et les MMS en illimité ainsi que 15 Go de DATA utilisable dans l’Union Européenne et les DOM.

– Forfait Big RED 200 Go à 15€ par mois

La bonne nouvelle c’est que c’est un forfait sans engagement. Il est donc possible de quitter à tout moment et de passer à autre chose. Vous n’êtes pas lié comme avec certains autres forfaits.

Rappel : Lors d’un changement de forfait, vous pouvez : soit obtenir un nouveau numéro de téléphone soit conserver votre numéro actuel, il suffit pour cela de demander votre numéro RIO en contactant le 3179.

