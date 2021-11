Bon Plan : le plein de promos chez Godeal24 pour le 11.11 : Windows 10 dispo dès 5,55 € !

Le site GoDeal24 est une boutique en ligne spécialisée dans les logiciels. Elle propose toutes les dernières nouveautés à d’excellents tarifs. Et bien sûr toutes les licenses logicielles sont authentiques et officielles ce qui permet de s’équiper à moindre frais.

La bonne nouvelle en plus en ce moment c’est que Godeal24 célèbre le 11.11 – autrement dit le Single Day et offre par conséquent une flopée de promotions à valoir sur de nombreux titres. Vous découvrirez ci-dessous les meilleures offres disponibles durant les promos du 11:11.

Sont notamment disponibles : des licences Windows 10 Pro authentiques, Office 2019 Professionnel Plus et Office 20121 Pro Plus valables à vie. D’ailleurs, la license de Windows 10 Pro revient à seulement 5,55 euros par ordinateur.

1. Des produits à prix cassés

Godeal24 propose de nombreux produits à prix spécial sans aucun code promo.

2. Remise spéciale sur les packs : 74 % de réduction sur les packs comprenant Office 2021 Pro Plus et Windows avec le code : Esg74

3. 66% de réduction sur les packs Windows + Office avec le code promo: Esg66

4.50% de réduction sur les systèmes d’exploitation Windows via le code promo : Esg50

Windows 11 est le dernier système d’exploitation proposé par Microsoft, conçu pour fonctionner de manière transparente avec toutes les applications Microsoft Office. Windows 11 offre une meilleure prise en charge du bureau virtuel et une intégration de Microsoft Teams. Il signe également le retour amélioré des widgets.

5. 62% de réduction sur les autres produits Microsoft : Esg62

Vous trouverez aussi sur sur GoDeal24 plusieurs produits Microsoft, comme par exemple différentes versions d’Office, Project et autres. Vous pouvvez vous procurer les licenses avec une remise de 62%.

Les promotions du 11.11 de GoDeal24 vous proposent des offres exclusives du 1er au 14 novembre. Profitez de ces promos pour vous équiper en logiciel sans dépenser une fortune.

GoDeal24.com est un leader mondial de la vente de jeux et de clés logicielles authentiques. Ils ont des clients partout dans le monde et fournissent une assistance 24h/24 et 7j/7 en cas de besoin.