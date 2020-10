Bon Plan – Prime Day : la caméra de surveillance Wansview W5 à 38,28€ seulement

A l’occasion du Prime Day, la caméra de surveillance Wansview W5 est en promotion à seulement 38,28€ sur Amazon.fr. C’est une caméra Full HD 1920 x 1080 qui peut être installée facilement à l’extérieur. Elle est étanche. Elle peut être connecté au réseau soit en WIFI soit en filaire (RJ45).

La caméra peut être gérer via l’application du fabricant. Mais cerise sur le gâteau elle est aussi compatible ONVIF et elle est supportée nativement par les NAS Synology ce qui permet de l’installer et de la gérer facilement via un NAS de cette marque. Les vidéos peuvent donc être enregistrées sur le NAS et visionner directement à partir de celui-ci ou l’application DSCam de Synology.

– Caméra Wansview W5 à 38,28€ sur Amazon.fr

Attention il s’agit d’une vente flash. Les quantités sont limitées.

