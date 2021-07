Bon Plan: le retour des forfaits 4G de 200 Go à petits prix !

Pour ceux qui en besoin d’un forfait 4G comprenant beaucoup de DATA, voilà quelques offres intéressantes à valoir chez plusieurs opérateurs mobiles.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, plusieurs forfaits incluant de 5 à 200 Go de DATA sont en ce moment en promotion chez SFR, Bouygues, CDiscount Mobile et Sosh. Les tarifs varient de 4,99€ à 15,99€ par mois suivant la formule choisie.

A chaque fois, les forfaits mobiles incluent les appels, les SMS et les MMS en illimité. Seule la quantité de DATA varie ce qui permet de s’orienter facilement vers un forfait qui correspond à ses besoins et bien sûr à son budget.

Petit rappel : Lors de la souscription à un nouveau forfait, vous avez la possibilité soit d’obtenir un nouveau numéro de téléphone soit de conserver votre numéro actuel grâce au numéro RIO de votre ligne (que vous obtiendrez en contactant le 3179).

Dernière mise à jour des offres : le 28/06/2021

En ce moment, CDiscount Mobile propose trois forfaits :

– un forfait mobile avec 40 Go de DATA à 10€ par mois (et pas seulement la 1ère année). Le forfait iclut les appels, les SMS, les MMS illimités ainsi que 10 Go de DATA utilisable en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

– un forfait mobile avec 200 Go de DATA à 9,99€ par mois pendant 12 mois (puis 24,99€ par mois). La formule intégre les appels, les SMS, les MMS illimités ainsi que 17 Go de DATA utilisable en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

Note : La promo est valable jusqu’au 29/06/2021.

L’opérateur RED by SFR propose trois forfaits 4G :

– un forfait avec 5 Go de DATA à 5€ par mois. La formule inclut les appels, les SMS et les MMS illimités et 6 Go de DATA utilisables en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

– un forfait avec 100 Go de DATA à 12€ par mois. Il inclut les appels, les SMS et les MMS illimités ainsi que 8 Go de DATA utilisables en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

– un forfait comprenant 200 Go de DATA à 15€ par mois. Il inclut les appels, les SMS et les MMS illimités ainsi que 15 Go de DATA utilisables en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

Note : La promotion est valable jusqu’au 28/06/2021.

L’opérateur Bouygues Telecom propose 4 forfaits en promotion :

– un forfait B&You avec 5 Go de DATA à 4,99€ par mois. Le forfait comprend les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 5 Go de DATA utilisables en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

– un forfait B&You avec 100 Go de DATA à 11,99€ par mois. Le forfait comprend les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 15 Go de DATA utilisables en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

– un forfait B&You avec 200 Go de DATA à 14,99€ par mois. Le forfait comprend les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 20 Go de DATA utilisables en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

Note : La promotion est valable jusqu’au 28/06/2021.

De son côté, l’opérateur SOSH propose deux forfaits en série limitée :

– un forfait de 80 Go de DATA sans engagement à 14,99€ par mois. Le forfait comprend les appels, les SMS/ MMS illimités et 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Le prix de la carte SIM est de 10€.

Note : Promo valable jusqu’au 26/07/2021.