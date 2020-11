Bon Plan : le retour des micro SDXC SanDisk de 64, 128, 200 et 1 To à prix rikiki

Plusieurs modèles de cartes mémoires micro SDXC de marque SanDisk sont à nouveau disponibles à prix réduits sur Amazon.fr. Que vous ayez besoin d’une micro SDXC d’une petite capacité (64 Go) ou d’un stockage plus important (128 Go, 200 Go et même 1 To !) vous devriez trouver facilement votre bonheur ci-dessous.

Grâce à ces cartes micro SDXC, vous pourrez augmenter facilement la capacité de stockage de votre smartphone ou de votre tablette tactile pour peu qu’elle dispose d’un slot microSD. Ce genre de cartes peut aussi être utilisée sur une console de jeux, elles fonctionnent d’ailleurs très bien avec une Nintendo Switch.

– la carte micro SDXC SanDisk Ultra 64 Go à 10,15€ sur Amazon.fr. La carte supporte des débits de 100 Mo/s. C’est une carte de classe 10 qui supporte les normes A1 et UHS-I.

– la carte micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go 19,99€ sur Amazon.fr. La carte offre des taux de transferts de 100 Mo/s. C’est un modèle de classe 10 qui supporte les normes A1 et UHS-I.

– la carte micro SDXC SanDisk Ultra 200 Go à 25,99€ sur Amazon.fr. La carte offre des taux de transferts de 100 Mo/s. C’est un modèle de classe 10 qui supporte les normes A1 et UHS-I.

– la carte micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 23,99€ sur Amazon.fr. C’est une micro SDXC de classe 10 qui répond aux normes C10, U3 et A2. Elle offre des taux de transferts de 170 Mo/s.

– la carte micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go à 21,76€ sur Amazon.fr. C’est une micro SDXC 3 qui répond aux normes U3, A2 et V30 et ses débits peuvent atteindre 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.

– la carte micro SDXC SanDisk Extreme 1 To à 190,99€ sur Amazon.fr. C’est une micro SDXC UHS 3 qui répond à la norme V30. La carte offre des débits de 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.