Bon Plan : les SSD Kingston A400 de 960 Go à 76€ et 1920 Go à 174€ livrés

Besoin d’un gros SSD pas cher ? Et bien direction l’Allemagne où vous pouvez dégoter en ce moment le SSD Kingston A400 d’une capacité de 960 Go et 1920 Go à prix cassés. Le premier coûte 69,72€ seulement alors que le second est facturé 164,50€. Dans les deux cas, ce sont d’excellents tarifs.

Attention toutefois, sur Amazon.de des frais d’envoi s’appliquent contrairement à Amazon.fr. Au final, le Kingston A400 de 960 Go revient à 76,70€ port compris et le modèle de 1920 Go revient à 174,75€ port compris ce qui reste toujours moins cher qu’en Franceàoù les deux disques coûtent respectivement 89€ et 188,36€.

Pour rappel, la gamme A400 embarque un contrôleur Phison S11 et de la mémoire NAND Flash TLC 15 nm d’origine Toshiba. Au niveau des peformances le disque offre des taux de transferts de 500 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.

– Kingston A400 960 Go à 76,70€ (port compris) sur Amazon.de

– Kingston A400 1920 Go à 174,75€ (port compris) sur Amazon.de