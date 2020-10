Lancé officiellement en mai 2019, le SSD PNY CS3030 est aujourd’hui largement répandu. Et on peut croiser régulièrement ce SSD en promotion. Actuellement on peut d’ailleurs se procurer la version 500 Go à seulement 64,99€ sur Amazon.fr.

Pour rappel, le CS3030 est un SSD M.2. qui exploite une interface PCI-Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Il exploite de la mémoire NAND Flash TLC 3D et il embarque un contrôleur Phison PS5012-E12.

La version 500 Go offre des débits qui peuvent atteindre 3.500 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture.

– PNY CS3030 500 Go à 64,99€ sur Amazon.fr