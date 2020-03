Bon Plan : le SSD SanDisk Plus d’une capacité de 2 To est à 169€

La version 2 To du SSD Sandisk Plus est disponible en ce moment en promotion sur le site Amazon.de (la version allemande d’Amazon). Il ne faut en effet débourser que 169€ sur Amazon.de pour se procurer ce disque alors qu’il coûte 227€ sur Amazon.fr. C’est donc un très bon prix pour ce SSD de grande capacité et de grande marque.

Pour information, le SanDisk SSD Plus de 2 To offre des débits de 545 Mo/s en lecture et de 450 Mo/s en écriture. Il dispose d’une interface SATA III à 6 Gb/s et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 96 couches.

– SSD SanDisk Plus 2 To à 169€ sur Amazon.de