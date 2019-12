Bon Plan : tous les SSD PNY CS900 sont à petits prix !

La gamme de SSD PNY CS900 est régulièrement disponible à petits prix. Et en ce moment il est possible de grapiller encore quelques euros sur cette série de SSD d’entrée de gamme. En effet, les prix ont énc

Pour rappel, le CS900 est un SSD au format 2,5 pouces SATA III qui mesure 7 mm d’épaisseur. Il exploite un contrôleur Phison S11 et il embarque de la mémoire NAND Flash TLC. Au niveau des performances, sachez que le CS900 offre des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 460 Mo/s en écriture.

Le CS900 est un SSD moyen de gamme qui permet d’offrir une nouvelle jeunesse à n’importe quel PC de bureau ou PC portable. Grâce à ce disque, le temps de chargement de Windows et de vos applications favorités sera amélioré. Idem : le confort d’utilisation de la machine sera renouvelé.

Les modèles de 120 Go, 240 Go, 480 Go et 960 Go sont disponibles

-> SSD PNY CS900 de 120 Go à 16,90€ sur Amazon.fr

-> SSD PNY CS900 de 240 Go à 24,90€ sur Amazon.fr

-> SSD PNY CS900 de 480 Go à 49,99€ sur CDiscount

-> SSD PNY CS900 de 960 Go à 79,90€ sur Amazon.fr