Voilà notre récapitulatif des bonnes affaires dénichées dans les domaines informatique et high tech. Vous découvrirez ci-dessous des bons plans pour acquérir à moindres coûts des SSD, des cartes mémoires, des disques durs, des SSD, des produits multimédia, des claviers , des souris, des smartphones, etc.. Sans oublier des codes promos et des remises à valoir sur plusieurs sites web.

Note : Les informations présentées ici seront mises à jour régulièrement afin d’ajouter de nouvelles trouvailles et supprimer les offres obsolètes. Les nouveautés sont facilement identifiables grâce au logo “new”.

MAJ le 08/04/2020

Remises diverses

– Rakuten offre 7€ de réduction dès 49€ d’achats avec le code “RAKUTEN7”

– Rakuten offre 15€ de réduction dès 99€ d’achats avec le code “RAKUTEN15”

– GrosBill offre 5% de remise sur les ordinateurs avec le code “NUAGE”

– Materiel.net : 60€ de remise sur des kits d’évolution via le code “NEMEKITS”

– Materiel.net offre jusqu’à 33% de remise sur une sélection de composants

– LDLC offre 10% de réduction sur les écrans Fox Spirit via le code “FORESTECALM”

– RDC offre 25% de remise sur une sélection informatique

– RDC offre jusqu’à 50€ de réduction sur les produits Xiaomi

– Bhmag vous parraine sur CDiscount et vous offre 10€ de remise dès 30€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Rakuten et vous offre 7€ de remise dès 20€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Ubaldi et vous offre 20€ de remise dès 100€ d’achats

Stockage

Cartes mémoires

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 200 Go à 29,99€ sur Amazon.de

– la carte microSDXC SanDisk Extreme 128 Go à 30,11€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC Samsung EVO Plus 64 Go à 14,42€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 400 Go à 59,99€ sur Amazon.de

Stockage externe

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion “AE” 8 To à 139,99€ sur Amazon.es

– le disque dur portable USB 3.0 Seagate Backup Plus 5 To à 124€ sur Amazon.fr

– la clé usb SanDisk Ultra 64 Go à 15,88€ sur Amazon.fr

– la clé usb SanDisk Extreme Pro 128 Go à 37,95€ sur Amazon.de

– la clé usb SanDisk Ultra Flair 128 Go à 21,01€ sur Amazon.fr

– la clé usb Kingston DT100 G3 32 Go à 7,99€ sur Amazon.fr

– la clé usb Kingston DT100 G3 64 Go à 9,83€ sur Amazon.fr

Stockage interne

– le SSD PNY CS900 240 Go à 40,99€ sur Amazon.fr

– le SSD PNY CS900 960 Go à 98,99€ sur CDiscount

– le SSD M.2. NVMe WD Black SN750 de 500 Go à 129,95€ sur Materiel.net

– le SSD SanDisk Plus 120 Go à 29.99€ sur Amazon.fr

– le SSD SanDisk Plus 240 Go à 43.99€ sur Amazon.fr

– le SSD SanDisk Plus 480 Go à 71.90€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial BX500 1 To à 101€ sur Amazon.fr

– le SSD Samsung 860 QVO 1 To à 109,99€ sur Fnac (ou 104,50€ pour adhérents)

– le disque dur Seagate Barracuda 2 To à 65,99€ sur CDiscount

Composants

– le processeur AMD Ryzen 5 2600X à 139,90€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 5 3600 à 199,90€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 5 3700X à 343,99€ sur CDiscount

– le kit DDR4 Corsair Vengeance 32 Go (2×16) à 139,96€ sur Amazon.es

Périphériques / Accessoires

– la souris filaire Corsair Harpoon à 24,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Roccat Tyon All à 44,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Razer Cynosa Lite à 39,99€ sur Amazon.fr

– le moniteur 31″ VIEWSONIC VX3211-MH à 171,99€ sur RDC

– le moniteur 24″ BENQ Zowie XL2411P à 194,99€ sur Amazon.fr

– le moniteur 24″ ACER QG241 à 99,99€ sur Darty

– la caméra GoPro Hero 8 Black à 285,99€ sur Rakuten via le code “RAKUTEN20”

– le bloc multiprise parafoudre (4 prises) de Belkin à 12,34€ sur Amazon.fr

Objets connectés

– l’enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 à 29,99€ sur Amazon.fr

– l’enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 + horloge intégré à 39,99€ sur Amazon.fr

– l’enceinte connectée Amazon Echo 3 à 69,99€ sur Amazon.fr

– l’enceinte connectée Amazon Echo Show 5″ à 59,99€ sur Amazon.fr

– l’enceinte connectée Amazon Echo Show 8″ à 99,99€ sur Amazon.fr

– la caméra connectée Full HD Xiaomi Mija 360° à 29,99€ sur CDiscount

– montre connectée Xiaomi Mi Band 4 à 25,05€ sur Gearbest

PC portables

– ASUS Vivobook S (Core i5, RAM 8 Go, SSD 512 Go) à 581,99€ sur Amazon.fr

– ASUS Vivobook 14 (Ryzen 5, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 519,99€ sur RDC

– ASUS UX534FA (Core i5, RAM 8 Go, SSD 512 Go) à 819,99€ sur Fnac

– MSI 15,6″ GF65 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 999,90€ chez RDC

– MSI 15,6″ GF65 (Core i7, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 1179,99€ chez CDiscount

– HP Pavilion 15,5″ CW1011F (Ryzen 5 3500U, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 529,90€ chez RDC

Smartphones

– Lenovo Z5S 128 Go à 104,44€ sur Aliexpress

– Xiaomi Note 6 Pro 32 Go à 127,68€ sur Rakuten via le code “RAKUTEN10”

– Xiaomi Note 8 Pro 64 Go à 189,32€ sur Gearbest via le code “GBNOTE8P1”

– Xiaomi Note 8 Pro 128 Go à 209,72€ sur Gearbest via le code “GBNOTE8P2”

– Samsung Galaxy Note 10 128 Go à 589€ sur Rakuten via le code “RAKUTEN20”

– ASUS ZenFone 32 Go à 104,98€ sur CDiscount

– Hisense Infinity 32 Go à 79€ sur CDiscount

– Apple iPhone 11 rouge 64 Go à 669€ sur Rakuten (+ SP) via le code “RAKUTEN20”

– Apple iPhone 11 vert 64 Go à 669€ sur Rakuten (+ SP) via le code “RAKUTEN20”

– Apple iPhone 11 violet 64 Go à 669€ sur Rakuten (+ SP) via le code “RAKUTEN20”

– Apple iPhone 11 jaune 64 Go à 669€ sur Rakuten (+ SP) via le code “RAKUTEN20”

TV / AUDIO / VIDEO / CONSOLES

– TV 4K 55″ incurvée Samsung UE55RU7372 à 595€ sur CDiscount

– TV 4K 55″ Philips 55PUS6554 à 419,54€ sur CDiscount

– TV 4K 58″ Philips 58PUS8304 à 659€ sur RDC

– TV 4K 55″ Panasonic TX-55GZ950E à 1099,99€ sur CDiscount

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 53,99€ sur Rakuten

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 52,89€ sur Gearbest (via la Chine)

– la clé HDMI Amazon Fire Stick à 24,99€ sur Amazon.fr

– la clé HDMI Amazon Fire Stick 4K à 44,99€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 15,99€ sur CDiscount

– le boîtier RetroFlag GPI Case à 52€ sur Rakuten via le code “RAKUTEN10”