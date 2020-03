Bons Plans : le récap des bons plans informatique et high tech 2020 (semaine 12)

Voilà comme d’habitude notre récapitulatif des bonnes affaires dans les domaines informatique et high tech. Vous y trouverez des cartes mémoires, des clés usb, des disques durs, des SSD, des processeurs, des écrans, des TV, des périphériques, des smarphones, etc.. Sans oublier des codes promos et des remises à valoir sur plusieurs sites web.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi cette sélection de bons plans, sachez que vous trouverez d’autres offres via ces boutiques en ligne :

Aliexpress, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, But.fr, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Gearbest, Grosbill, LDLC, Materiel.net, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat

Note : Les informations présentées ici seront mises à jour régulièrement afin d’ajouter de nouvelles trouvailles et supprimer les offres obsolètes. Les nouveautés sont facilement identifiables grâce au logo “new”.

Remises diverses

– Rakuten offre 7€ de réduction dès 49€ d’achats avec le code “RAKUTEN7”

– RDC offre 3% de remise sur l’informatique dès 250€ d’achats avec le code “6TEM”

– LDLC offre 7% de remise sur les PC portables avec le code “FORTABLE”

– LDLC offre 10% de remise sur les micro casques avec le code “FORTABLE”

– LDLC offre 7% de remise sur les webcams avec le code “FORTABLE”

– LDLC : 15% sur le mobilier et l’aménagement de bureau via le code “FORTABLE”

– Materiel.net offre jusqu’à 33% de remise sur le stockage

– GrosBill offre 7% de remise sur tous les PC GrosBill avec le code “PCGB7”

– GrosBill offre de 3 à 6% de remise en fonction de vos achats avec le code “ETOILE”

– Materiel.net offre la livraison dès 30€ d’achats avec le code “ALAMAISON”

– Fnac offre la livraison dès 20€ d’achats

– GrosBill offre la livraison dès 30€ d’achats

– CDiscount offre la livraison dès 25€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur CDiscount et vous offre 10€ de remise dès 30€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Rakuten et vous offre 7€ de remise dès 20€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Ubaldi et vous offre 20€ de remise dès 100€ d’achats

Stockage

Cartes mémoires

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 200 Go à 28,99€ sur Amazon.de

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 200 Go à 29,99€ sur Amazon.de

Stockage externe

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion 8 To à 134,99€ sur Amazon.de

– le disque dur portable USB 3.0 Seagate Expansion 4 To à 99,99€ sur CDiscount

– le disque dur portable USB 3.0 Seagate Backup Plus 5 To à 101,67€ sur Amazon.fr

– le disque dur résistant USB-C LaCie Rugged 4 To à 179,94€ sur Materiel.net

– le SSD portable HyperX Savage EXO de 960 Go à 136,94€ sur Materiel.net

– le SSD portable Crucial X8 de 1 To à 186,95€ sur Materiel.net

– la clé usb SanDisk Ultra 64 Go à 12,99€ sur Amazon.fr

– la clé usb Kingston DT100 G3 32 Go à 8,49€ sur Amazon.fr

– la clé usb Kingston DT100 G3 64 Go à 9,83€ sur Amazon.fr

Stockage interne

– le SSD Crucial MX500 de 500 Go à 70,99€ sur Amazon.fr

– le SSD WD Green de 120 Go à 28,90€ sur CDiscount

– le SSD M.2. Intel 660p de 512 Go à 84,99€ sur CDiscount

– le disque dur Seagate Barracuda 2 To à 59,99€ sur CDiscount

– le disque dur WD Blue 1 To à 39,99€ sur CDiscount

– le disque dur Seagate IronWolf Pro 2 To à 89,95€ sur Materiel.net

Composants

– le boitier CoolerMaster MasterCase H500 à 89,91€ sur CDiscount

– le processeur AMD Ryzen 5 2700 à 159,99€ sur Amazon.de

– le processeur AMD Ryzen 5 2600X à 119,90€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 5 3600 à 179,90€ sur RDC

– le processeur AMD Ryzen 5 3700X à 319,99€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 9 3900X à 469,99€ sur Amazon.fr

Périphériques / Accessoires

– la souris filaire Logitech G402 à 31,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Corsair Harpoon à 24,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire SteelSeries Rival 110 à 26,99€ sur Amazon.fr

– la souris Razer Basilisk à 27,99€ sur CDiscount

– le clavier Corsair K95 RGB Platinum à 179,90€ chez TopAchat

– le pack clavier Corsair K55 + souris + casque + tapis souris à 99,90€ sur TopAchat

– le moniteur 24″ VIEWSONIC VX2458-MHD à 124,99€ sur CDiscount

– le moniteur 31″ VIEWSONIC VX3211-MH à 179,90€ sur RDC

– le moniteur 22″ HP à dalle IPS à 79,99€ sur CDiscount

– le moniteur 24″ BENQ Zowie XL2411P à 189,99€ sur Amazon.fr

– le moniteur 34″ LG 34WL50S 329,99€ sur Amazon.fr

– le moniteur 21″ ACER QG221Qbii à 79,99€ sur CDiscount

– le moniteur 24″ AOC 24B1H à 89,99€ sur CDiscount

– la caméra GoPro Hero 8 Black à 305,99€ sur Rakuten

– le bloc multiprise (8 prises) para surtenseur à 9,99€ sur Amazon.fr

– le bloc multiprise parafoudre (4 prises) de Belkin à 12,34€ sur Amazon.fr

– le bloc multiprise parafoudre (6 prises + USB) de Belkin à 20,68€ sur Amazon.fr

PC portables

– HP Pavilion 15,5″ CW1011F (Ryzen 5 3500U, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 507,59€ chez RDC

– ASUS 14″ S412DA (Ryzen 5 3500U, RAM 8Go, SSD 512 Go) à 532,48€ sur CDiscount

Smartphones

– Xiaomi Redmi Note 8 4+64 Go à 169€ sur Amazon.fr

– Xiaomi Mi 9 Lite 64 Go à 269€ sur CDiscount (après ODR)

– Xiaomi Note 6 Pro 32 Go à 148,64€ sur Rakuten

– Huawei P Smart 2019 64 Go noir à 149,99€ sur Rakuten

– Samsung Galaxy Note 10 128 Go à 609€ sur Rakuten

TV / AUDIO / VIDEO

– TV 4K 55″ incurvée Samsung UE55RU7372 à 549,99€ sur CDiscount

– TV 4K 55″ Philips 55PUS6554 à 399,99€ sur CDiscount

– TV 4K 55″ Panasonic TX-55GZ950E à 1044,90€ sur CDiscount via le code “BR5”

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 46,99€ sur Rakuten avec le code “RAKUTEN7”

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 51,56€ sur Gearbest

– le Google Chromecast 3 à 27,99€ sur Rakuten

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 18,98€ sur CDiscount