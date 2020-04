Voilà comme chaque semaine (ou presque) notre récapitulatif hebdomadaire des bons plans dégotés sur le net. Il répertorie les meilleures affaires du moment à réaliser dans les domaines informatique et high tech. Vous y trouverez des produits de stockage comme par exemple des disques durs, des NAS, des SSD, etc.. mais aussi des produits multimédia, des composants, des accessoires, des smarrtphones, et bien d’autres choses encore…

Cette semaine, notre récap’ a subi un petit lifting afin d’être le plus lisible possible et vous êtra agréable. Désormais les produits sont rangés en différentes catégories. Celles-ci sont amenées à changer ou à s’étoffer par la suite si le besoin s’en fait sentir.

Si par plus grand des hasards vous ne trouvez pas votre bonheur parmi cette sélection de bons plans, sachez que vous pouvez parcouvrir les boutiques en ligne suivantes pour dénicher d’autres offres :

Note : Les informations présentées ici sont mises à jour régulièrement afin d’ajouter de nouvelles trouvailles et supprimer les offres obsolètes. Les nouveautés sont facilement identifiables grâce au logo “new”.

MAJ le 10/04/2020

– GrosBill offre jusqu’à 6% de remise sur les PC avec le code “CLOUD”

– Materiel.net : 60€ de remise sur des kits d’évolution via le code “NEMEKITS”

– Materiel.net offre jusqu’à 28% sur une sélection de mémoire et stockage

– RDC offre 25% de remise sur une sélection informatique

Cartes mémoires

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 200 Go à 26€ sur Amazon.de

– la carte microSDXC SanDisk Extreme 128 Go à 30,19€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Extreme Pro 64 Go à 20,50€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC Samsung EVO Plus 64 Go à 14,42€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 400 Go à 59,99€ sur Amazon.de

Stockage externe

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion “AE” 8 To à 139,99€ sur Amazon.es

– le disque dur portable USB 3.0 Seagate Backup Plus 5 To à 117€ sur Amazon.fr

– le disque dur portable USB 3.0 Seagate Expansion 5 To à 109,60€ sur Amazon.fr

– le SSD portable USB 3.0 Samsung T5 de 500 Go à 89,99€ sur Amazon.fr

– la clé usb SanDisk Ultra 64 Go à 15,89€ sur Amazon.fr

– la clé usb SanDisk Extreme Pro 128 Go à 37,99€ sur Amazon.de

– la clé usb SanDisk Ultra Flair 128 Go à 21,01€ sur Amazon.fr

– la clé usb Kingston DT100 G3 32 Go à 7,99€ sur Amazon.fr

– la clé usb Kingston DT100 G3 64 Go à 9,83€ sur Amazon.fr

– le dock 2 disques durs QS Station à 34,95€ sur LDLC via le code “RECYCLE”

– le NAS 2 baies Synology DS218Play à 217,30€ sur LDLC

Stockage interne

– le SSD M2 NVMe Crucial P2 de 250 Go à 59,99€ sur le site Crucial

– le SSD M2 NVMe Crucial P2 de 500 Go à 70,79€ sur le site Crucial

– le SSD M2 NVMe Sabrent Rocket 512 Go TLC à 84,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M2 NVMe Sabrent Rocket 1 To TLC à 139,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M2 NVMe Sabrent Rocket 1 To QLC à 129,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ PNY CS900 240 Go à 40,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ PNY CS900 960 Go à 98,99€ sur CDiscount

– le SSD SanDisk Plus 120 Go à 29.99€ sur Amazon.fr

– le SSD SanDisk Plus 240 Go à 41.03€ sur Amazon.fr

– le SSD SanDisk Plus 480 Go à 68.90€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial BX500 1 To à 100,98€ sur Amazon.fr

– le SSD Samsung 860 QVO 1 To à 109,99€ sur Fnac (ou 104,50€ pour adhérents)

– le disque dur Seagate Barracuda 2 To à 65,99€ sur CDiscount

– le disque dur WD Purple 12 To à 399,99€ sur GrosBill

– le processeur AMD Ryzen 5 3600 à 197,90€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 5 3700X à 343,99€ sur CDiscount

– le kit DDR4 Corsair Vengeance 32 Go (2×16) à 139,96€ sur Amazon.es

– le kit DDR4 PNY XLR8 16 Go (2×8) à 76,99€ sur CDiscount

– le kit DDR4 HyperX Fury 16 Go (2×8) à 107,95€ sur LDLC

– le kit DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go (2×8) à 89€ sur Amazon.de

– le kit DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 32 Go (2×16) à 173,49€ sur Amazon.de

– le kit DDR4 GSkill Trident 32 Go (2×16) à 255,95€ sur LDLC

– l’alimentation Corsair RM 850W à 113,20€ sur Amazon.fr

– la souris filaire ASUS TU M3 à 19,99€ sur TopAchat

– la souris filaire Logitech G Pro Hero à 87,20€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Corsair Harpoon à 24,99€ sur Amazon.fr

– le clavier HyperX Alloy Origins à 70,99€ sur Fnac

– le moniteur 31″ VIEWSONIC VX3211-MH à 179,99€ sur RDC

– le moniteur 24″ BENQ Zowie XL2411P à 194,99€ sur Amazon.fr

– la caméra connectée Full HD Xiaomi Mija 360° à 29,99€ sur CDiscount

– la montre connectée Xiaomi Mi Band 4 à 25,05€ sur Gearbest

– ASUS UX534FA (Core i5, RAM 8 Go, SSD 512 Go) à 819,99€ sur Fnac

– MSI 15,6″ GF65 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 999,90€ chez RDC

– MSI 15,6″ GF65 (Core i7, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 1179,99€ chez CDiscount

– HP Pavilion 15,5″ CW1011F (Ryzen 5 3500U, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 529,90€ chez RDC

– Lenovo Z5S 128 Go à 106,87€ sur Aliexpress

– Xiaomi Note 6 Pro 32 Go à 141,17€ sur Rakuten

– Xiaomi Note 8 Pro 64 Go à 189,32€ sur Gearbest via le code “GBNOTE8P1”

– Xiaomi Note 8 Pro 128 Go à 209,72€ sur Gearbest via le code “GBNOTE8P2”

– Xiaomi Mi Note 10 128 Go à 408,99€ sur Amazon.fr

– Samsung Galaxy Note 10 128 Go à 609€ sur Rakuten

– ASUS ZenFone 32 Go à 104,98€ sur CDiscount

– Hisense Infinity 32 Go à 79€ sur CDiscount

– Apple iPhone 11 vert 64 Go à 689€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– Apple iPhone 11 violet 64 Go à 689€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– Apple iPhone 11 jaune 64 Go à 689€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– TV 4K 55″ incurvée Samsung UE55RU7372 à 595,06€ sur CDiscount

– TV 4K 58″ Philips 58PUS8304 à 699€ sur RDC

– TV 4K 55″ Panasonic TX-55GZ950E à 1199,99€ sur CDiscount

– TV 4K 43″ TCL 43EP633 à 270€ sur Ubaldi via le code promo “3UBA1020” et ODR 50€



– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 53,99€ sur Rakuten

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 52,89€ sur Gearbest (via la Chine)

– la clé HDMI Amazon Fire Stick à 39,99€ sur Amazon.fr

– la clé HDMI Amazon Fire Stick 4K à 59,99€ sur Amazon.fr

– la caméra GoPro Hero 8 Black à 309,99€ sur Rakuten

– le vidéo projecteur ACERH6531BD à 399,99€ sur Darty (via ODR 100€)

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 15,76€ sur CDiscount

– le casque audio Marshall Major III à 66€ sur Amazon.fr

– le boîtier RetroFlag GPI Case à 62€ sur Rakuten

FAI et opérateurs

– CDiscount Mobile : le forfait 4G SMS/MMS/tél illimité avec 60Go de DATA à 9,99€ par mois

– Red By SFR : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 60Go de DATA à 12€ par mois

– Red By SFR : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 20€ par mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 60Go de DATA à 11,99€ par mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 75Go de DATA à 13,99€ par mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 15,99€ par mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 50Go de DATA à 14,99€ par mois

– La Poste Mobile : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité avec 30 Go de DATA à 9,99€ par mois

Services en ligne

– Amazon Music Unlimited : le site de streaming musical est gratuit pendant 3 mois.

– Amazon Prime : il est possible tester Amazon Prime gratuitement pendant 1 mois.

– Amazon Prim Student : les étudiants peuvent tester Prime Student pendant 90 jours.

– Amazon Prime Video : le site de streaming vidéo est gratuit pendant 1 mois.

– Audible : obtenez 2 livres audio gratuits.

– Abonnement Kindle : la bibliothèque Kindle est gratuite pendant 14 jours.