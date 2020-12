C’est l’heure du TOP 10 des séries TV les plus piratées en 2020

Comme chaque année à la même période, le site Torrentfreak nous gratifie d’un classement original : le TOP 10 des séries TV les plus téléchargées illégalement durant l’année. Et cette année, le podium est un peu différent des années précédentes puisque la série Game Of Thrones qui trustait la 1ère place depuis de nombreuses années ne fait maintenant plus partie du classement, fin de série oblige.

Cette année, c’est l’excellente série The Mandalorian diffusée sur Disney+ qui prend la tête du classement. Suivie par la toute aussi excellente série The Boys diffusée sur Amazon Prime Vidéo. Ensuite arrivent Westworld, Vikings, Star Trek: Picard, Rick and Morty, The Walking Dead qui commence à s’essouffler, The Outsider, Arrow et enfin The Flash à la dixième position.

Le classement prend en compte les téléchargements effectués via Bittorrent. Par contre, ne sont pas comptabilisés les téléchargements via le Direct Download, les FTP ou les Newsgroups.

TOP 10 des séries TV les plus piratées en 2020

01 – The Mandalorian

02 – The Boys

03 – Westworld

04 – Vikings

05 – Star Trek: Picard

06 – Rick and Morty

07 – The Walking Dead

08 – The Outsider

09 – Arrow

10 – The Flash