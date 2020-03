Coronavirus : la Gamers Assembly 2020 est également annulée

Gamers Assembly 2020 : Annulation officielle de la 21ème édition

Suite à l’interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes annoncée par le Ministre de la Santé, Olivier Véran, et dans un souci de préserver la santé et l’intégrité des participants et bénévoles, la 21e édition de la Gamers Assembly est officiellement annulée.

Poitiers, le 10 mars 2020 – L’association FuturoLAN et Grand Poitiers annoncent avec regret l’annulation de la 21ème édition de la Gamers Assembly, prévue initialement du 11 au 13 avril 2020 au Parc des Expositions de Poitiers.

En France, cinquième pays le plus touché par la propagation du virus COVID-19 dans le monde, la barre des 1 400 cas confirmés a été franchie, selon le dernier bilan officiel, et 25 décès depuis le début de l’épidémie.

A la sortie d’un conseil de défense organisé à l’Elysée dimanche soir, le Ministre de la santé Olivier Véran a annoncé l’interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes en France.

Suite à cette annonce et à la publication de l’arrêté au journal officiel du 10 mars, une rencontre avec la préfecture de Poitiers et la Communauté Urbaine de Grand Poitiers a conduit à l’annulation de la 21ème édition de la Gamers Assembly, afin de se conformer aux règles de sécurité, et pour préserver la santé et l’intégrité des fans, des partenaires et des équipes dans cette période sensible.

Par voie de conséquence, les inscriptions aux tournois de la Gamers Assembly sont immédiatement suspendues, et tous les paiements déjà enregistrés seront intégralement remboursés aux joueurs.

“Ce sont plus de 2100 joueurs et plus de 30 partenaires et exposants qui étaient déjà engagés sur cette 21ème édition. Nous nous excusons auprès de tous, fans, partenaires et bénévoles pour cette situation totalement indépendante de notre volonté, et réfléchissons d’ores et déjà à la manière d’offrir à tous une autre alternative plus tard dans l’année. Nous remercions tous les fans et participants de leur compréhension et de leur soutien.”Vincent Colas, Président de l’association FuturoLAN.