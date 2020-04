Coronavirus : l’attestation de déplacement est maintenant disponible sur smartphone

L’attestation de déplacement dérogatoire est maintenant disponible sur smartphone et tablette. Cette nouvelle solution plaira aux personnes qui ne possèdent pas d’imprimante ou qui n’ont plus de papier en cette période de confinement.

Pour rappel, pour cause de COVID-19 la possession d’une attestation de déplacement est obligatoire depuis le 17 mars dernier pour toute sortie de son domicile… Et évidemment chaque sortie doit être dûment justifiée. L’attestation a même été mise à jour le 25 mars afin d’apporter plus de précisions.

Jusqu’à présent seule la version papier était valable. Mais depuis ce matin, l’attestation de déplacement dérogatoire est également disponible en version numérique. La version papier reste toujours valable.

Le Ministère de l’intérieur propose sur cette page web un générateur d’attestation de déplacement dérogatoire. Celui-ci permet de générer un fichier PDF identique à la version papier. Il mentionne les mêmes données (prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse, motif de sortie, date et heure de sortie) mais ajoute également un QRCode afin de simplifier la tâche des forces de l’ordre en cas de contrôle. Il suffit en effet, aux policiers et aux gendarmes de lire ce QRCode avec leur terminal pour obtenir les informations.

Liens utiles :

– le site du Ministère de l’intérieur

– le générateur d’attestation numérique