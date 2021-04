Cowcotland teste le clavier Corsair K70 RGB, que vaut-il ?

Nos confrères du site Cowcotland ont testé le clavier mécanique CORSAIR K70 RGB TKL Champion Series. C’est un clavier compact à destination des gamers. Pour savoir ce que vaut ce modèle, n’hésitez pas à consulter ce test.

Extrait :

« Le format TKL ou TenKeyLess qui offre un gabarit réduit, moins fréquent, mais tant apprécié à la rédaction est de retour et c’est CORSAIR qui nous le propose aujourd’hui avec son nouveau K70 RGB TKL et qui vient remplacer l’ancien K65, même s’il rappellerait plus un K100 de poche. Ce dernier, sorti dans la gamme Champion Series de la marque, tout mécanique, et orienté compétition bénéficie ainsi dans sa quête de performances entre autres de la nouvelle technologie hyperpolling AXON 8000 Hz »