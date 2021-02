Deux jeux gratis sur l’Epic Games Store : Absolute Drift et Rage 2

Comme prévu, c’est maintenant au tour des jeux Absolute Drift et Rage 2 d’être disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store. Le premier est un jeu de voiture vu du dessus dans lequel vous devez faire des drifts, le second est un FPS plus classique

Les deux jeux sont disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 25 février.

Absolute Drift

C’est une expérience de drift sans pareille. Perfectionnez vos talents de pilote dans ce monde à la fois magnifique et minimaliste, puis passez d’amateur à maître. Repoussez vos limites sur des circuits de drift et des routes de montagne, jusqu’à enfin maîtriser l’art du drift.

Rage 2

Des gangs sanguinaires et sans pitié écument les routes et la tyrannique Autorité cherche à diriger les survivants d’une main de fer. Vous incarnez Walker, dernier Ranger du Wasteland et grain de sable dans les rouages de l’Autorité, laissé pour mort après la ruine de son foyer. À présent, seule votre rage vous amènera justice et liberté. Combats de véhicules, super-pouvoirs et monde ouvert chaotique, voilà ce qui vous attend dans ces terres impitoyables. Affrontez des gangs sadiques pour acquérir les outils et technologies nécessaires afin d’éliminer une fois pour toutes l’Autorité !