Deux nouveaux SSD MP600 chez Corsair dont un SSD watercoolé

En plus de son performant SSD MP600 Pro sorti la semaine dernière, le constructeur Corsair propose deux nouvelles déclinaisons de la gamme MP600 : le MP600 Core et le MP600 Pro Hydro X.

MP600 Core

Le MP600 Core est un SSD M.2. NVMe PCI Expres 4.0 d’entée de gamme qui se rapproche plus du MP600 que du MP600 Pro. Il embarque en effet de la mémoire NAND Flash 3D QLC et un contrôleur Phison PS5016-E16. Trois capacités sont disponibles : 1 To (159,99€), 2 To (319,99€) et 4 To (654,99€).

Voilà les débits annoncés pour chaque modèle :

– MP600 Core 1 To : 4.700 Mo/s en lecture, 1.950 Mo/s en écriture (480K/200K iOPS)

– MP600 Core 2 To : 4.950 Mo/s en lecture, 3.700 Mo/s en écriture (580K/380K iOPS)

– MP600 Core 4 To : 4.950 Mo/s en lecture, 3.950 Mo/s en écriture (580K/630K iOPS)

A noter que les MP600 Core sont annoncés avec un MTBF de 1,8 millions d’heures et une garantie de 5 ans. L’endurance est respectivement de 225 To, 450 To et 900 To.

MP600 Pro Hydro X

Ce modèle, le MP600 Pro Hydro X, est en tous points identiques au MP600 Pro. Il reprend exactement les mêmes caractéristiques que le MP600 Pro. Il dispose notamment d’un contrôleur Phison, le PS5018-E18 et il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Par contre il se démarque de son homologue par la présence d’un système de refroidissement liquide, un imposant waterblock qui recouvre l’intégralité du SSD.

Le MP600 Pro Hydro X existe en une seule et unique capacité de stockage : 2 To. Le SSD offre des débits de 7.000 Mo/s en lecture et de 6.850 Mo/s en écriture, le tout avec 800K et 660K iOPs en lecture / écriture 4K.

Le MP600 Pro Hydro X 2 To est annoncé au prix de 469,99€. Le fabricant fait état d’un MTBF de 1,7 millions d’heures, d’une garantie de 5 ans et d’une endurance de 1400 To.