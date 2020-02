Deux nouvelles gammes de cartes mémoires SDXC au catalogue de Silicon Power

Silicon Power ajoute deux nouvelles cartes mémoires à son catalogue :

– la SDXC UHS-II Superior Pro V90 : c’est une carte SDXC haut de gamme prévue principalement pour l’enregistrement vidéo. Elle pourra être efficace pour filmer des vidéos en Full HD, en 4K et même en 8K. Il faut dire que la bête répond aux normes UHS-II, U3, C10 et V90 et qu’elle supporte des taux de transfert très élevés. Il est en effet question de vitesses de lecture pouvant aller jusqu’à 290 Mo/s en lecture et jusqu’à 160 Mo/s en écriture. Des capacités de 64, 128 et 256 Go sont annoncées.

– la SDXC UHS-II Superior V30 : il s’agit cette fois d’une carte SDXC milieu de gamme. La carte répond aux normes C10, UHS-I, U3 et V30. Le fabricant la destine également à l’enregistrement vidéo, elle pourra faire ses preuves en mode rafale et lors d’enregistrement de vidéos en Full HD et en 4K. Au niveau des débits, la carte soutient des vitesses de lecture de 100 Mo/s en lecture et 80 Mo/s en écriture. Quatre capacités sont disponibles : 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Pour le moment, les prix ne sont pas connus mais on sait déjà que les cartes seront couvertes par une garantie de cinq ans.