Un disque dur portable résistant et anti choc chez Buffalo

La firme Buffalo, spécialisée dans les produits de stockage, vient de sortir un nouveau joujou. L’engin porte le nom de MiniStation Safe HD-PGF. Derrière ce nom se cache un disque dur portable destiné aux utilisateurs nomades. Résistant aux chocs, aux vibrations et aux chutes (jusqu’u à 75 cm de haut) l’appareil dispose d’une coque renforcée et le disque dur est maintenue à l’intérieur par des coussinets en caoutchouc afin d’amortir les chocs et vibrations.

Le MiniStation Safe HD-PGF intègre une fonctionnalité baptisée : “Predictive Breakdown” dont le but est de surveiller l’état de santé du disque. Le résultat s’affiche à l’aide d’une LED : lorsqu’elle est verte : tout est OK par contre quand l’état de santé du disque commence à montrer des signes de faiblesse la LED passe au orange.

Le disque dur est auto alimenté par son port USB 3.0. Trois capacités de stockage sont proposées : 1 To (83€), 2 To (107€), 4 To (198€) et 5 To (257€) ce qui semble relativement onéreux pour un disque dur portable même s’il est résistant.

A noter que sa garantie est de deux ans.