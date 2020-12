La distribution Batocera spécialisée en retrogaming sort en version V29, au programme l’émulation de la PS3 et de la Wii U

Batocera est une distribution Linux spécialisée dans l’émulation retrogaming dans la même veine que RetroPie ou Recalbox par exemple. Batocera permet de découvrir ou redécouvrir les consoles et jeux vidéos de notre enfance en toute simplicité. Il suffit d’installer le système sur une carte mémoire ou une clé usb pour aussitôt transformer n’importe quel PC ou nano pc (Raspberry Pi, Odroid, etc..) en système d’émulation retrogaming.

Batocera est une distribution rétrogaming open-source et entièrement gratuite. Le projet est maintenu par une équipe de bénévoles qui étoffe et développe le système durant son temps libre.

Aujourd’hui, les développeurs annoncent l’arrivée de Batocera V29. Une nouvelle version qui apporte pas mal de nouveautés comme on peut le voir sur la page de changelog du projet. On peut retenir par exemple que Batocera V29 peut maintenant être installé sur la console portable RG351P ainsi que sur les cartes Khadas VIM2 et Odroid C2 et C4.

En terme d’émulation, Batocera s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux émulateurs en passant à la version 29. Cela lui permet de prendre en charge de nouvelles consoles de jeux. Ainsi, l’émulation de la PS3 fait désormais partie des possibilités proposées par Batocera C29 grâce à l’intégration de l’émulateur RPCS3. De même l’émulation de la console WII U fait son entrée sur Batocera grâce à l’émulateur CEMU. Et la PSone est aussi de la partie via l’émulateur DuckStation.

Last but not least Batocera supporte à présent WineHQ, ce qui signifie qu’il est maintenant possible de faire tourner sous Batocera linux des jeux et applications prévus initialement pour Windows. Désormais, il ne sera donc plus nécessaire de rebasculer sous Windows pour jouer à ses jeux (plus ou moins) récents puisqu’ils seront jouables aussi sous Batocera via WineHQ.

D’après Batocera : “Vous allez enfin pouvoir profiter des célèbres MUGEN ou bien des tables de Pinballs ! Batocera.linux se veut encore plus flexible, libre à vous d’installer vos jeux préférés tels que Street Fighter, Grand Theft Auto et même Age Of King pour impressionner vos amis !”

La distribution Batocera est disponible en téléchargement sur cette page.