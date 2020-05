La firme de Cupertino vient d’annoncer que la WWDC 2020 allait se dérouler cette année à partir du 22 juin. Et comme prévu, la keynote et les conférences prévues lors de cet événement seront 100% en ligne cette année. Apple indique qu’elles pourront êtres suivies via l’application Apple Developer à télécharger sur l’Appstore.

Apple Le 22 juin, la WWDC20 décolle. Préparez-vous pour la première WWDC mondiale entièrement en ligne en téléchargeant l’application Apple Developer pour rester informé de toutes les dernières nouvelles, avec des mises à jour pour les événements et les sessions. Et il y a encore beaucoup à venir – à commencer par le tout premier Swift Student Challenge.