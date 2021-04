Epic Games offre en ce moment le jeu Tales of the Neon Sea

“Bienvenue dans un monde où règnent intrigue et suspicion. Où des tensions et une méfiance réciproque s’intensifient entre humains et robots. Et où des félins gangsters se frayent un chemin jusqu’au sommet de la chaîne alimentaire. Bienvenue dans l’univers de Tales of the Neon Sea…

Le jeu est réalisé dans un style pixel-art rétro, associé à des effets de lumière modernes et des effets spéciaux somptueux, permettant de donner vie à cet univers cyberpunk unique. Une musique et des effets sonores envoûtants vous plongent dans une atmosphère mystérieuse à chaque étape de l’histoire.”